Županija povećala izdvajanja za vatrogastvo

Vatrogasne zajednice gradova, općina i dobrovoljnih vatrogasnih društava potpisale su jučer u Županijskoj upravi ugovore o dodjeli financijskih sredstava za nabavu vatrogasne opreme ukupne vrijednosti 66.600 tisuća eura koje je Koprivničko-križevačka županija osigurala kroz proračun Vatrogasne zajednice županije. U proteklih pet godina za rad Vatrogasne zajednice Županija je izdvojila 843 tisuće eura, rekao je župan Darko Koren, dok je ove godine osigurano 222 tisuće eura za rad i nabavu opreme, što je više nego lani. Ugovore su potpisali predsjednik Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije Darko Palaš i predstavnici vatrogasnih zajednica gradova Koprivnice, Križevaca i Đurđevca, vatrogasnih zajednica općina Đelekovec, Podravske Sesvete, Novo Virje i Gornja Rijeka te dobrovoljnih vatrogasnih društava Kalnik i Torčec.

“Vatrogasci su najvažnija, najbrojnija, najopremljenija i najorganiziranija snaga sustava civilne zaštite. Uvijek ste prvi na terenu i spremni na najteže izazove. Hvala vam na svemu što činite za sigurnost naše zajednice i naših sugrađana. Županija će kao i do sada biti snažna podrška u vašem radu“, poručio je Koren i dodao da smo, uz Sisačko-moslavačku, najvatrogasnija županija prema udjelu profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca u broju stanovnika. Zamjenik župana Ratimir Ljubić naglasio je veliku ulogu vatrogasaca u sustavu civilne zaštite i edukaciji mladih generacija. “Ono što je važno je i da osim intervencija koje su primarni dio vašeg djelovanja, vodite brigu i o mladima. Rezultat tog rada je taj da je sve više mladih koji se priključuju vatrogasnim društvima“, rekao je Ljubić.

Budući da su na skupštinama dobrovoljnih vatrogasnih društava sve češće u središtu pažnje političari koji ih obilaze, Koren je praksu iskorištavanja vatrogasaca u političke svrhe uoči lokalnih izbora nazvao nekorektnom.

“Nije korektno da se selektivno poziva dužnosnike na te skupštine dobrovoljnih vatrogasnih društava, a nikako nije korektno da se ti događaji koriste za političku kampanju. Jasno da načelnici, gradonačelnici, župani koji budu pozvani imaju pravo tamo nešto reći, obraćati se jer predstavljaju javna tijela – općine, gradove, županije – a one imaju zakonsku obavezu financiranja vatrogastva. To nikome ne zamjeram. Ali oni koji su profesionalno u tom sustavu to nikako ne bi smjeli zlorabiti“, odgovorio je Koren na novinarsko pitanje.

Podsjetio je da je prije osam godina njegov protukandidat na izborima za župana bio Slavko Tucaković, danas glavni vatrogasni zapovjednik, koji nikad nije koristio svoju ulogu u vatrogastvu za političku promociju. Koren ga je za to javno pohvalio i ponovio da vatrogastvo mora biti iznad svega, iznad svih politika.