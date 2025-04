Rajnu odgovorila i ravnateljica Hanžeković: Žalim da ovakve situacije vodimo putem medija

Nakon što je gradonačelnik Mario Rajn jučer na konferenciji za medije optužio župana i ravnateljicu županijskog Doma zdravlja da namjerno sabotiraju Križevce, poslije odgovora Darka Korena danas je na to reagirala i ravnateljica Mirjana Hanžeković. Ispričala se svim pacijentima, roditeljima i bakama i djedovima te djeci jer je uopće došlo do odlaska liječnice iz Križevaca u Koprivnicu. Zdravstvena zaštita za najmlađe, naglasila je, i dalje je osigurana u kontinuitetu do dolaska stalnog liječnika ili liječnice pedijatrije.

Navela je da se zadnjih šest mjeseci radilo na dolasku nove liječnice koja je vlastitom inicijativom izabrala upravo grad Križevce zbog blizine putovanja. Zbog toga je i održan sastanak u gradskoj upravi kojemu je prisustvovao i gradonačelnik Rajn, budući da se iz gradskog proračuna izdvajaju bitna financijska sredstva kojima se potiče dolazak liječnika, a pedijatricu koja je tada radila u ordinaciji u Križevcima namjeravali su premjestiti u Koprivnici u kojoj već duže nema stalno zaposlenog pedijatra.

“Zajedno smo se složili da je je za budućnost zdravstvene zaštite predškolske djece u Križevcima ovo iskorak koji bi nam osigurao liječnicu na duži period, a do dolaska liječnice koja nam je trenutno na specijalizaciji iz pedijatrije. S procesom zapošljavanja nove pedijatrice te procesom preseljenja postojeće u Koprivnicu cijelo vrijeme je bio upoznat gradonačelnik, imajući u vidu samo dobrobit za pacijente grada Križevaca“, potvrđuje ravnateljica Hanžeković i nastavlja da je u međuvremenu doktorica koja je trebala doći u Križevce odustala, a s postojećom doktoricom već je bio postignut sporazum oko prelaska u Koprivnicu.

Žao joj je, kaže, da uopće mora javnost upoznavati s ovakvim situacijama te iznositi detalje pregovora, no zbog prozivka na njenu odgovornost, osjeća obavezu to učiniti. Ne bježi od svoje pune odgovornosti u dijelu odluke koja je bila donesena da se osigura stalan liječnik, a da se pritom ne izgubi drugi pedijatar, struka koja je prijeko potrebna, a usto i deficitarna. Unatoč iznesenim teškim optužbama na njen račun, zahvalila je gradu Križevcima, zajedno s gradonačelnikom Rajnom, koji uz sve druge gradove i općine pomažu u osiguravanju primarne zdravstvene zaštite.

“Moram reagirati i navesti da Koprivničko-križevačka županija kao osnivač nema nadležnost i ne ulazi u odluke Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u dijelu organizacije zdravstvene zaštite, pa tako nije sudjelovala ni u odluci vezano za premještaj pedijatra iz Križevaca u Koprivnicu, što je isključivo u nadležnosti ravnatelja“, podsjetila je ravnateljica. Naglasila je, također, da Županija kontinuirano ulaže u primarnu zdravstvenu zaštitu, bilo po pitanju nabave medicinske opreme, građevinskih radova od kojih je trenutačno najveći projekt upravo obnova i izgradnja novih zgrada Doma zdravlja u Križevcima, vrijedan 8.5 milijuna eura u cijelosti osigurana u proračunu Koprivničko-križevačke županije.

“Izrazito žalim da ovakve situacije vodimo putem medija, umjesto da smo zajedničkim istupom objasnili pacijentima i javnosti što se dogodilo, i da smo nažalost u momentu dobivanja informacije o odustanku liječnice od ordinacije u Križevcima, mi bili nemoćni.”, kaže. Dodala je da bilo kakav rat ili bitka koji se na ovu temu pokušavaju voditi putem medija, neće nikako pomoći u rješavanju problema kroničnog nedostatka liječnika. “Nadam se da će naše sljedeće priopćenje ići o dobroj vijesti dolazaka novih liječnika, a ne na ovaj ružan način, optužujući jedni druge“, poručila je gradonačelniku Rajnu Mirjana Hanžeković.