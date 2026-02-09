Ured zamjenika župana u Križevcima petkom dostupan za upite i sastanke s građanima

Sukladno ranijim najavama danas je u Križevcima s radom započeo Ured zamjenika župana Marija Rajna koji će petkom u sklopu uredovnog vremena uz prethodnu najavu biti dostupan za upite i sastanke s građanima, a sve u cilju još bolje, direktnije i transparentnije komunikacije sa stanovnicima Koprivničko-križevačke županije, posebice s područja grada Križevaca i okolice.

Za sastanak sa zamjenikom župana Mariom Rajnom potrebno je prethodno uputiti zahtjev putem telefona ili e-pošte kako bi se u skladu s poslovnom praksom organizirali i rezervirali adekvatni termini koji će biti dostupni petkom u uredovno vrijeme Županijske uprave te usklađeni s ostalim protokolarnim obavezama dužnosnika.

KONTAKT ZA NAJAVU

Tel: 048/658-204

E-mail: jelena.maljak@kckzz.hr

Podsjetimo u Ispostavi Županijske uprave u Križevcima djeluju i usluge pružaju: Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i turizam, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i imovinska prava, Upravni odjel za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Upravni odjel za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode te Upravi odjel za opću upravu i zajedničke poslove.

KONTAKT IZDVOJENO MJESTO RADA U KRIŽEVCIMA

I. Z. Dijankovečkog 12, Križevci 48260

Tel: 048/ 720-300

E-mail: pisarnica.krizevci@kckzz.hr

Sve ostale informacije o uredovnom vremenu pojedinih službenika upravnih odjela dostupne su na službenoj web stranici Koprivničko-križevačke županije.