Koren: Gospodine Rajn, gdje ste bili zadnjih 8 godina? Čini se svagdje, a najmanje u Križevcima

Župan Darko Koren reagirao je na optužbe koje je protiv njega iznio gradonačelnik Mario Rajn danas na konferenciji za medije u križevačkoj Gradskoj vijećnici gdje ga je prozvao odgovornim, uz ravnateljicu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Mirjanu Hanžeković, za odlazak pedijatrice iz križevačkog u koprivnički Dom zdravlja. Prozvao je Rajna jer kao kandidat za zamjenika župana koristi gradske resurse za predizbornu promidžbu i kampanju.

Podsjetimo, križevački je gradonačelnik danas, u vrlo teatralnom nastupu uz udaranje po stolu i bacanje olovke, rekao da je krajem prošlog tjedan saznao da je nova doktorica, koja je trebala doći u Križevce, od toga ipak odustala. Problem nedostataka ne samo pedijatra, već i drugih liječničkih struka je dugogodišnji i nije od „petka“, kaže Koren.

“Rajn se danas „5 do 12“ sjetio rješavati ovaj problem i to nepuna 2 mjeseca prije lokalnih izbora. Gospodine Rajn, gdje ste bili zadnjih dva mandata odnosno 8 godina?! Čini se svagdje, a najmanje u Križevcima. Da ste toliko energije uložili u protekla dva mandata, kao na današnjoj press konferenciji, grad Križevci bi danas bili New York ili barem Miami“, replicirao je Koren i podsjetio ga da nikad nije održao najavljenu press konferenciju na temu prometnih rješenja u Križevcima. Što se tiče premještanja liječnika, poručio je Koren, to nije posao župana, niti Županije.

“Odluku o tome donosi ravnateljica Doma zdravlja, vjerujem u suglasju s predsjednicom Upravnog vijeća. Pitam se samo da li je “slučajno” baš danas gospođa Marina Jakšić uoči press konferencije podnijela ostavku“, poručio je župan.

Naime, prema Statutu Doma zdravlja, Upravno vijeće daje osnivaču i ravnatelju upute, preporuke, smjernice za rad i mišljenja. Jesu li odluke o razmještanju zaposlenika i prelasku dr. Zdenke Škorić-Kovačić koordinirane s Upravnim vijećem Doma zdravlja, pitali smo ravnateljicu Mirjanu Hanžeković. Odgovor ćemo objaviti naknadno. Neslužbeno doznajemo da je nakon Marine Jakšić, prije današnje konferencije za medije, ostavku na mjesto članice Upravnog vijeća dala i Križevčanka NIkolina Stipić.