Sve turističke zajednice do lipnja biraju nove direktore

Sve turističke zajednice u zemlji, njih 300-tinjak, u prvim danima 2022. moraju raspisati nove natječaje za izbor svih 300 direktora, odlučilo je to Ministarstvo turizma prema novom Zakonu o turističkim zajednicama. Nakon što sami sebi daju otkaz, mogu se javiti na novi natječaj, ali s novim radnim statusom – umjesto ugovora na neodređeno koje svi sada imaju, po novom će se sklapati ugovori na određeno, na mandat od četiri godine.

To su neki od detalja koji stoje u tumačenju dijela Zakona koji je na snazi od početka prošle godine, ali se mandati direktora TZ-a uvode od 1. siječnja iduće godine. Dokument s tumačenjem Ministarstva turizma dobile su sve turističke zajednice, doznaje Poslovni dnevnik, a turistički radnici uglavnom se slažu da je uvođenje mandata dobar alat za kontrolu kvalitete rada te da je najpoštenije da svi u taj proces idu odjednom.

No naši sugovornici kažu da je u cijeloj toj priči još uvijek puno upitnika i nejasnoća. Tako bi, primjerice, prema novim kriterijima za zapošljavanje novi direktori mogle postati i osobe bez ikakvog iskustva rada u turizmu. Osim toga, dosadašnji direktori nisu imali mandat pa im on ne može ni isteći, ali stupanjem Zakona na snagu prestaje radno mjesto direktora turističkog ureda za koji nije bio propisan mandat. Znači li to da dosadašnji direktori koji ne budu izabrani za nove ipak moraju ostati raditi u turističkom uredu i na kojem radnom mjestu – nije jasno. Iz Ministarstva pojašnjavaju kako je radni odnos direktora reguliran Zakonom o radu, a za primjenu je odgovoran poslodavac, u ovom slučaju turističke zajednice. I Poslovni dnevnik prenosi mišljenje da ovo nije reorganizacija sustava TZ-a, već urušavanje kvalitete i dodatna politizacija.

“Uvjeti za zapošljavanje sada to olakšavaju. U riziku smo da ostanemo bez najboljih ljudi u sustavu, koji će ili biti zamijenjeni ili neće imati motiv javiti se na natječaj za zapošljavanje na određeno” pišu. U Ministarstvu pak tvrde da posebni uvjeti za zapošljavanje direktora u turističkim zajednicama nisu ublaženi. Njihovo je pojašnjenje da osobe koje nemaju radno iskustvo na poslovima u turizmu moraju imati više radnog iskustva, te svakako trebaju priložiti i prijedlog četverogodišnjeg programa rada TZ, za razliku od važećeg pravilnika u kojem se traži plan samo za narednu kalendarsku godinu.

Prema novom Zakonu o turističkim zajednicama, do izbora direktora, a najviše šest mjeseci, prava i obveze direktora preuzima predsjednik turističke zajednice, a to je u Križevcima gradonačelnik Mario Rajn. Zanimljivo, županijska Turistička zajednica nema direktora već skoro četiri godine otkad je prijašnji direktor Zdravko Mihevc otišao u mirovinu. S obzirom na to da prava i obveze i prema starom Zakonu preuzima predsjednik turističke zajednice, u našoj županiji ulogu prvog turističkog operativca već četiri godine igra župan Darko Koren.