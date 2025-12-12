Gradski pročelnik Masnec zbog više posla traži novog službenika

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu Grada Križevaca Darko Masnec objavio je još u ponedjeljak oglas za prijam u službu za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao, i to na određeno vrijeme od šest mjeseci, uz obvezni probni rad od dva mjeseca. Rok za prijavu je 8 dana, dakle ponedjeljak, koju uz svu potrebnu dokumentaciju treba dostaviti poštom s naznakom „Za oglas za prijam u službu“ na adresu gradske uprave.

Riječ je o radnom mjestu Viši savjetnik za plaćanje, na kojem se traži jedan izvršitelj ili izvršiteljica koji ispunjava sljedeće uvjete: sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij pravne ili ekonomske struke, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu i engleskog jezika, kao i položen državni ispit državni ispit II. razine.

Natjecati se mogu i osobe koje imaju potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje četiri godine, a nemaju položen državni ispit II. razine, pod uvjetom i uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od dana prijma u službu. Plaću službenika na radnom mjestu Viši savjetnik za plaćanje čini umnožak koeficijenta složenosti radnog mjesta viši savjetnik od 2,28 i osnovice za izračun plaće od 900€.