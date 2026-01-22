Župnik udijelio blagoslov dužnosnicima, službenicima i prostorijama Gradske uprave

Redakcija portala 0

U nazočnosti križevačkog gradonačelnika Tomislava Katanovića, njegovog zamjenika Ivice Švagelja i pročelnika upravnih tijela, Suzane Blažević Glavosek, Darka Masneca i Sandra Novosela te v.d. pročelnika Matije Balića, u ponedjeljak je održan tradicionalni blagoslov prostora, službenika i dužnosnika Gradske uprave.

Blagoslov je udijelio župnik župe sv. Ane preč. Stjepan Soviček u nazočnosti Kristijana Bogdana, župnika župe Blažene Djevice Marije Žalosne i Svetog Marka Križevčanina. Uz riječi molitve i blagoslova, prečasni Soviček uputio je najbolje želje u novoj godini te poželio puno uspjeha u radu, dok je gradonačelnik Katanović zahvalio na odličnoj suradnji u proteklih godinu dana.

Vezano
Društvo

Tradicionalni prijem za članove Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Križevaca

Politika

Gradski pročelnik Masnec zbog više posla traži novog službenika

Politika

Gradska uprava traži novog pročelnika za pravne i opće poslove

Sport

Održan prijem za sudionike Svjetskog prvenstva u obaranju ruke

Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno