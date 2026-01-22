Župnik udijelio blagoslov dužnosnicima, službenicima i prostorijama Gradske uprave

U nazočnosti križevačkog gradonačelnika Tomislava Katanovića, njegovog zamjenika Ivice Švagelja i pročelnika upravnih tijela, Suzane Blažević Glavosek, Darka Masneca i Sandra Novosela te v.d. pročelnika Matije Balića, u ponedjeljak je održan tradicionalni blagoslov prostora, službenika i dužnosnika Gradske uprave.

Blagoslov je udijelio župnik župe sv. Ane preč. Stjepan Soviček u nazočnosti Kristijana Bogdana, župnika župe Blažene Djevice Marije Žalosne i Svetog Marka Križevčanina. Uz riječi molitve i blagoslova, prečasni Soviček uputio je najbolje želje u novoj godini te poželio puno uspjeha u radu, dok je gradonačelnik Katanović zahvalio na odličnoj suradnji u proteklih godinu dana.