U križevačkoj gradskoj upravi održan je u srijedu, 7. siječnja 2026. tradicionalni prijem za članove Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Križevaca. Gradonačelnik Tomislav Katanović članovima je Vijeća čestitao Božić po julijanskom kalendaru i poželio sretnu i uspješnu 2026. godinu.

Članovi Vijeća, Sreto Kos i Zoran Vitanović, osvrnuli su se na uspješne prošlogodišnje aktivnosti – književni susret, likovne radionice za djecu i nova stečena iskustva. Pohvalili su suradnju s Gradom i razgovarali o potrebama i inicijativama za svoju zajednicu.

Gradonačelnik Katanović je naglasio važnost zajedništva i podrške svim sugrađanima, istaknuvši da su Križevci grad koji cijeni i poštuje različitosti. Prijemu su prisustvovali i zamjenik gradonačelnika Ivica Švagelj te pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel.