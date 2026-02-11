Davor Zemljak novi gradski pročelnik za komunalne djelatnosti?

Po provedenom Javnom natječaju za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Križevaca, ako je testiranje i intervju kandidata prošlo uspješno, na taj će rukovodeći položaj biti imenovan Davor Zemljak, mag. ing. amb. et bacc. aedif. iz Križevaca. Kandidat za gradskog pročelnika dolazi s radnog mjesta rukovoditelja operative u Vodnim uslugama Križevci, danas podružnici poduzeća Koprivničke vode d.o.o. Jedan od projekata u njegovoj nadležnosti bio je “Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbe i odvodnje na uslužnom području Vodnih usluga d.o.o. Križevci”.

Zemljak je magistar inženjer inženjerstva okoliša s diplomom Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2017. obranio diplomski rad “Analiza mogućnosti bioplinskog postrojenja BIOplinara organica Kalnik 1 d.o.o.” kod mentorice prof. dr. sc. Aleksandre Anić Vučinić. Još 2015. godine na prijediplomskom sveučilišnom studiju obranio je završni rad “Određivanje teških metala u naplavnom mulju uz tok rijeke Drave”.

Stručni prijediplomski studij Građevinarstvo općeg smjera završio je na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, gdje je 2024. obranio završni rad “Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda PS Vratno – VS Kalnik – VS Deklešanec”. Trenutno je pri završetku diplomskog studija građevinarstva.

Prema informacijama sa stranica Hrvatskog lovačkog saveza, tajnik je Lovačkog društva “Fran Kesterčanek” Križevci, sa sjedištem u Podgajcu, čiji je predsjednik njegov stariji brat Ivan Zemljak, inače predsjednik Hrvatske veterinarske komore. U Registru udruga RH stoji mu funkcija potpredsjednika u četverogodišnjem mandatu koji je počeo 26. siječnja 2025. godine nakon održane izvanredne skupštine Lovačkog društva.