Županija nastavlja s podrškom studentima deficitarnih zanimanja – na svečanoj sjednici Gospodarskog vijeća uručene tri nove stipendije

U Hrvatskoj gospodarskoj komori Županijskoj komori Koprivnica u ponedjeljak, 17. prosinca održana je svečana sjednica Gospodarskog vijeća, u sklopu koje su se analizirala kretanja u županijskom gospodarstvu te su uručene tri nove stipendije za studente Zaklade HGK Županijske komore Koprivnica. Sjednici su prisustvovali župan Darko Koren, zamjenik župana Darko Sobota i predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar, kao i saborski zastupnici, predstavnici lokalne samouprave i institucija i brojni gospodarstvenici.

Predsjednik Županijske gospodarske komore Marin Pucar, ujedno i predsjednik Uprave Podravke, u svom osvrtu na županijsko gospodarstvo kazao je: „Godini koja je na izmaku u cijelosti bismo mogli dati uspješnu ocjenu jer su i na nacionalnoj i županijskoj razini uočeni trendovi rasta gospodarstva. No, ima i pojava koje nisu dobre, a kao najkritičniju pojavu moram spomenuti odlazak mladih u inozemstvo. Mislim da će to biti prioritet ne samo nacionalnog već i županijskog gospodarstva. Ako ovako nastavimo, za koju godinu ćemo definitivno imati problema s radnom snagom. A to nije interes ni hrvatskog gospodarstva, a ni Koprivničko-križevačke županije.“

Predsjednik Pucar još je dodao kako županijsko gospodarstvo očekuju pozitivni trendovi te kako je plan doći među prvih šest županija u Hrvatskoj.

„Naravno da se ne možemo mjeriti sa županijama koje imaju akceleracijski rast kroz turizam, ali zasigurno, ova je županija oduvijek bila prepoznata po dominaciji prerađivačke industrije i građevinarstvu. Očekujemo da će se pozitivni trendovi nastaviti i iduće godine, te da će se nastaviti i trend otvaranja novih tvrtki. Takvi bi primjeri trebali ubrzati rast županijskog gospodarstva, a onda i veće zapošljavanje te veće plaće. Veseli nas i da sve više poslodavaca povećava plaće zaposlenicima te mislim da će se to odraziti i na standardu i na potrošnji. Još sam prošli tjedan rekao da će se povećanje božićnica i isplata stimulacija zaposlenicima vratiti u državni proračun, a onda i u lokalno gospodarstvo i lokalne proračune.“, zaključio je predsjednik Pucar.

Svoja razmišljanja o županijskom gospodarstvu iznio je i župan, kazavši kako je 2017. godina po mnogim parametrima i statističkim podacima bila prekretnica u smislu da je gospodarstvo krenulo ulaznom putanjom.

„Generalno gledajući , možemo reći da Koprivničko-križevačka županija po pitanju gospodarstva ponovno pripada u gornji dom. Najveće zasluge za to naravno ima veliko gospodarstvo koje je ostvarilo povijesno dobre rezultate, a svi znamo da je to prvenstveno naš najveći gospodarski subjekt Podravka. Tu se nadovezuju i rezultati poslovanja malog i srednjeg poduzetništva i obrta. Rekao bih da možemo biti zadovoljni ovom 2018. godinom, koja, zajedno s 2017. godinom, predstavlja prekretnicu u trendovima i pozitivnim pokazateljima. Uvjeren sam da će se ti pozitivni trendovi nastaviti, i da će u 2019. rezultati biti još bolji. Posebno treba istaknuti kako je naša županija po pitanju izvoza vrlo pozitivna, što ponovno možemo zahvaliti velikim gospodarskim subjektima i prehrambenoj industriji te vjerujem da će tako biti iduće godine.“, kazao je župan, dodavši kako hrvatsko gospodarstvo u cjelini, a posebno županijsko, imaju veliku perspektivu.

Svi okupljeni uputili su čestitke predsjedniku Pucaru na proglašenju gospodarstvenikom godine, a zatim su uručeni novi ugovori za troje studenata deficitarnih zanimanja i to, Ivni Perić, studentici treće godine biotehnologije i istraživanja lijekova na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Simoni Herceg, studentici prve godine diplomskog studija građevinarstva na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Antoniju Ferenčiću, studentu druge godine specijalističkog diplomskog stručnog studija preventivne fizioterapije na Veleučilištu “Lavoslav Ružička” u Vukovaru.

Rad Zaklade, uz osnivače, podupiru i dugogodišnji donatori, među kojima je i Županija, a župan je tom prilikom potpisao novi Sporazum o donaciji kojim će se i nadalje podržavati školovanje studenata deficitarnih zanimanja te ih motivirati na zapošljavanje i ostanak na području Županije. Kao što je to i dosad bila praksa, Sporazum se potpisuje na pet godina, na iznos od 20.000 kuna godišnje. Osim podrške radu Zaklade, Županija je ove godine osigurala i najviše stipendija, njih čak 35, pri čemu je također glavni kriterij bila deficitarnost zanimanja. Većina studenata koji su dobili županijsku stipendiju u iznosu od 700 kuna mjesečno dolazi iz medicinske struke, a obzirom na nedostatak liječnika na razini cijele Hrvatske, i više je nego pohvalno što se mladi odlučuju za to zanimanje.

Nove sporazume o donacijama potpisale su i tvrtke Podravka i Radnik, a kao što je istaknuto na sjednici, cilj Zaklade je realizacija ideje da gospodarstvenici izdvajanjem svojih sredstava neposredno pomažu edukaciju kadrova deficitarnih struka.

Natječaj za dodjelu stipendija održan je 11. godinu zaredom, a dosad je dodijeljeno više od 50 stipendija, pri čemu je važno naglasiti kako se velik dio stipendista zaposlio na području Županije. Iznos stipendije je 1500 kuna mjesečno do završetka školovanja, a studenti su izrazili zadovoljstvo ovakvim oblikom pomoći koji im mnogo znači u podmirivanju troškova studija.