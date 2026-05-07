Kampanja „Budi zakon“ približila učenicima zanimanje policajca/policajke

Danas je na Strossmayerovom trgu u Križevcima održano predstavljanje zanimanja policajac u sklopu nacionalne kampanje „Budi zakon – postani policajac/policajka“. Cilj ovog događanja je približiti policijski poziv učenicima srednjih škola kroz izravnu komunikaciju i praktične prikaze.

Srednjoškolci imaju priliku vidjeti različite aspekte policijskog rada, uključujući kriminalističku tehniku, rad interventne jedinice te pravosudnu policiju. Posebnu pozornost privlači pokazna vježba detekcije droga sa službenim psom, kao i razgledavanje policijskih vozila poput presretača i službenih motocikala, a najhrabriji se mogu okušati i na poligonu prepreka.

Maja Gregurović iz Ureda načelnika PU koprivničko-križevačke istaknula je važnost ovakvih akcija jer omogućuju mladima da iz prve ruke dobiju informacije. Naglasila je da je prošle godine zabilježen rekordan interes za ovo zanimanje s više od 700 upisanih polaznika.

Istaknuto je kako sustav nudi brojne pogodnosti poput besplatnog obrazovanja, smještaja i prehrane te besplatnog polaganja vozačkog ispita B kategorije, no postoji i selekcijski proces i određeni uvjeti koje kandidati moraju ispuniti kako bi postali dio sustava.