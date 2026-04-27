Radnik-plin poziva građane na samoočitanje brojila – evo do kada i kako javiti stanje

Križevački distributer plina, tvrtka Radnik-plin d.o.o., obavještava korisnike kategorije kućanstvo da tijekom travnja neće biti terenskog očitanja brojila od strane njihovih djelatnika.

Mole se svi korisnici distribucijske mreže da sami očitaju stanje svojih plinskih brojila te podatke dostave u predviđenom roku.



Rokovi i načini dostave podataka:

Stanje brojila potrebno je javiti u razdoblju od 28. travnja do 5. svibnja 2026. godine. Prijave se zaprimaju isključivo radnim danom u vremenu od 8:00 do 16:00 sati.

Podatke možete dostaviti putem sljedećih kanala:

Telefonom: Pozivom na brojeve 048/716-197 ili 048/716-492 .

ili . Putem e-pošte: Slanjem podataka na adrese distribucijaplin@radnik.hr ili radnik-plin@radnik.hr

Prilikom javljanja stanja, pripremite svoju šifru obračunskog mjernog mjesta (RPL-OMM) kako bi proces bio brži i precizniji.

Iz Radnik-plina napominju kako će korisnicima koji ne dostave stanje u navedenom roku biti izvršena procjena potrošnje za mjesec travanj.