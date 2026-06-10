[FOTO] Koncert “Tambura u sjećanje okupio brojne ljubitelje tambure

U organizaciji Gradskog tamburaškog orkestra Križevci i Tamburaškog orkestra Glazbene škole Alberta Štrige Križevci na ljetnoj pozornici kod Kozmološkog centra održan je koncert tamburaških orkestara i njihovih gostiju „Tambura u sjećanje“. Ovaj hvalevrijedan projekt, koji je ove godine uspješno povezao Sisak, Viroviticu i Križevce, pokrenula je Mirna Mihalković, profesorica i dirigentica, s ciljem spajanja tradicije, umjetničkog stvaralaštva i glazbenog obrazovanja kroz generacije.

Program je bio ispunjen vrhunskim izvedbama koje su slavile neraskidivu vezu tambure i hrvatske glazbene tradicije. Poseban gost večeri bio je Stanko Šarić, jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatske tamburaške scene, kojemu se na pozornici pridružila i klapa Kolapjani iz Siska pod umjetničkim vodstvom Marijane Ivšić Kolić.

Koncertom su ravnali istaknuti dirigenti čiji rad prelazi nacionalne granice. Uz idejnu začetnicu ciklusa Mirnu Mihalković, orkestrom su ravnali i Igor Kudeljnjak, koji je s križevačkim tamburašima ostvario povijesne uspjehe u bečkom Musikvereinu i Kini, te Franjo Pećarić, osnivač Gradskog tamburaškog orkestra u Sisku i docent na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

Na kraju večeri dodijeljene su zahvalnice predstavnicima sudionika koji su omogućili realizaciju ovog ciklusa: Gradskom tamburaškom orkestru Ivan Goran Kovačić (Sisak), Glazbenoj školi Frana Lhotke (Sisak), Hrvatskom pjevačkom društvu Rodoljub (Virovitica) te Glazbenoj školi Jan Vlašimsky (Virovitica).

Koncertu su uz brojne posjetitelje prisustvovali i gradonačelnik Grada Križevaca Tomislav Katanović, zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Mario Rajn te pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel.