Robin ljetno kino na Nemčiću donosi pet večeri filma, plesa i zabave za cijelu obitelj

Omiljena ljetna manifestacija ponovno se vraća na Nemčić. U subotu, 13. lipnja, počinje 9. Robin ljetno kino koje će tijekom lipnja i srpnja građanima ponuditi besplatne filmske projekcije, plesne nastupe te bogat zabavni program za djecu i obitelji.
Otvorenje ovogodišnjeg izdanja održat će se u subotu od 17 sati, kada počinje cjelodnevni program ispunjen sadržajima za najmlađe. Posjetitelje očekuju napuhanci, animatori i brojne aktivnosti, dok će večernji dio programa obilježiti svečano otvorenje i atraktivan plesni nastup.
Svečano otvorenje 9. Robin ljetnog kina na Nemčiću zakazano je za 19:45 sati, a već u 20 sati nastupit će članovi Plesnog studija Mali i veliki. Nakon toga, od 21 sat, slijedi prva filmska projekcija – animirani hit „The Super Mario Galaxy Movie“.
Program se nastavlja tijekom sljedećih vikenda:
Raspored projekcija
Subota, 13. lipnja
- 17:00 – Početak programa
- 19:45 – Svečano otvorenje
- 20:00 – Plesni show Plesni studio Mali i veliki
- 21:00 – „The Super Mario Galaxy Movie“
Nedjelja, 21. lipnja
- 18:00 – Početak programa
- 21:00 – „Škola čarobnih životinja 3“
Subota, 27. lipnja
- 18:00 – Početak programa
- 21:00 – „Veliki prasak (The Day Earth Blew Up)“
Subota, 4. srpnja
- 18:00 – Početak programa
- 21:00 – „Gabina kuća lutaka“
Subota, 11. srpnja
- 18:00 – Početak programa
- 20:00 – Plesni show Plesni centar Ritam Križevci
- 21:00 – „Loši momci 2“
Organizatori pozivaju sve građane da ponesu dekice, okupe obitelj i prijatelje te uživaju u filmskim večerima pod zvijezdama na Nemčiću.
Robin ljetno kino na Nemčiću organizira Pučko otvoreno učilište Križevci uz glavnog sponzora Robin marketi, tehničku podršku Udruga KVARK te generalnog pokrovitelja Grad Križevci. Ulazak na sve programe je slobodan.