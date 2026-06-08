Robin ljetno kino na Nemčiću donosi pet večeri filma, plesa i zabave za cijelu obitelj

Omiljena ljetna manifestacija ponovno se vraća na Nemčić. U subotu, 13. lipnja, počinje 9. Robin ljetno kino koje će tijekom lipnja i srpnja građanima ponuditi besplatne filmske projekcije, plesne nastupe te bogat zabavni program za djecu i obitelji.

Otvorenje ovogodišnjeg izdanja održat će se u subotu od 17 sati, kada počinje cjelodnevni program ispunjen sadržajima za najmlađe. Posjetitelje očekuju napuhanci, animatori i brojne aktivnosti, dok će večernji dio programa obilježiti svečano otvorenje i atraktivan plesni nastup.

Svečano otvorenje 9. Robin ljetnog kina na Nemčiću zakazano je za 19:45 sati, a već u 20 sati nastupit će članovi Plesnog studija Mali i veliki. Nakon toga, od 21 sat, slijedi prva filmska projekcija – animirani hit „The Super Mario Galaxy Movie“.

Program se nastavlja tijekom sljedećih vikenda:

Raspored projekcija

Subota, 13. lipnja

17:00 – Početak programa

19:45 – Svečano otvorenje

20:00 – Plesni show Plesni studio Mali i veliki

21:00 – „The Super Mario Galaxy Movie“

Nedjelja, 21. lipnja

18:00 – Početak programa

21:00 – „Škola čarobnih životinja 3“

Subota, 27. lipnja

18:00 – Početak programa

21:00 – „Veliki prasak (The Day Earth Blew Up)“

Subota, 4. srpnja

18:00 – Početak programa

21:00 – „Gabina kuća lutaka“

Subota, 11. srpnja

18:00 – Početak programa

20:00 – Plesni show Plesni centar Ritam Križevci

21:00 – „Loši momci 2“

Organizatori pozivaju sve građane da ponesu dekice, okupe obitelj i prijatelje te uživaju u filmskim večerima pod zvijezdama na Nemčiću.

Robin ljetno kino na Nemčiću organizira Pučko otvoreno učilište Križevci uz glavnog sponzora Robin marketi, tehničku podršku Udruga KVARK te generalnog pokrovitelja Grad Križevci. Ulazak na sve programe je slobodan.