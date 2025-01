Kronologija probijanja rokova na završetku projekta Aglomeracija Križevci

Od svečanog obećanja da će projekt punog imena Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci biti završen do kraja 2024. godine, odavno je poznato da nema ništa. Detaljnije smo o tom problemu pisali OVDJE, a po stanju koje smo zatekli na križevačkim ulicama u kojima su radovi u tijeku (u nekima traju i više od godinu dana), dojma smo da će radovi dočekati proljeće, ako ne i ljeto. Barem temperaturno ljeto, a možda i kalendarsko. Kad god da završi, jasno je da je projekt Aglomeracija Križevci debelo prekoračio rok za završetak svih radova. Trebali su trajati dvije godine i tri mjeseca, a taj je rok dosad probijen za godinu i dva mjeseca. I ujedno nas motivirao da pretresemo arhivu konferencija za medije svih odgovornih i uključenih u ovaj projekt te se prisjetimo na njihova neispunjena obećanja. I radimo to potpuno svjesni da je ovo zaista kapitalan projekt i da nitko nije protiv njega. Ali, ako se političari ili vodeći ljudi projekta razbacuju s rokovima kao s oronulom loptom, najmanje što možemo je prisjetiti se njihovih promašenih udaraca i ipak im, makar na nekoliko minuta, suptilno dati do znanja da takvo ponašanje nije korektno prema građanima. Pogotovo onima koji žive u ulicama koje su više od godinu dana raskopane, a da ne podsjećamo na kalvarije zvane Zagorska ulica ili ulica Ive Vojnovića.

Kronologija provedbe projekta predviđala je završetak u studenom 2023. godine, a o čemu smo detaljnije pisali OVDJE. Radovi su započeli 2. kolovoza 2021. godine na području naselja Lemeš Križevački i ulice Ferde Kerna u Križevcima.

Nakon priličnog probijanja prvotno određenog roka, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić u kolovozu 2023. godine najavio je završetak radova do svibnja 2024. godine.

Vukmirić je ponovno bio član “klase optimist” kada je u travnju 2024. godine najavio završetak radova do 7. rujna, također 2024. godine. “Do blagdana sv. Marka Križevčanina građevinski radovi će u Križevcima na projektu Aglomeracije biti završeni. Ostat će administrativni poslovi, ali ne postoji niti jedan razlog, s time su se složili izvođači, da se do 7. rujna ove godine to ne završi“, najavio je tada Vukmirić.

Da građani ni tada neće dočekati završetak ovog projekta, potvrdio je Mario Biljan iz Radnika sredinom kolovoza 2024. godine. Najavio je završetak do blagdana Svih svetih, odnosno 1. studenog iste godine, a ujedno se, vrijedi spomenuti, korektno i ispričao građanima na kašnjenju.

Zamjenik gradonačelnika Križevaca Danijel Šaško, pak, kao rok za završetak radova najavio je kraj 2024. godine.

„Prema pričanju i tome kako smo sad vodili sastanak, ostalo je jako malo i oni su obećali da će sve to biti gotovo kroz dva do tri mjeseca, dakle u ovoj godini bit će završeni svi radovi, asfaltirane sve ceste, koje građani najviše i čekaju. Hrvatske vode su tu puno uložile. Mislim da je ova aglomeracija bila jedna od boljih što se tiče općenito vođenja”, rekao je Šaško, a s posljednjom rečenicom sumnjamo da bi se stanari Zagorske ulice ili Crnog puta mogli složiti.