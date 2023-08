Aglomeracija – počelo asfaltiranje Širokog Brezja, slijede i druge ulice

Počelo je asfaltiranje Širokog Brezja nakon što je ondje izgrađena i testirana kanalizacijska i vodovodna mreža, a sljedeći je na redu Kosovec, rečeno je danas na obilasku radova na projektu “Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci”.

“Konačno smo odahnuli da je jedan dio ovog projekta gotov, ali još uvijek je dobar dio zahvata pred nama. Sad ulazimo u srce grada pa ćemo itekako biti svjedoci intenzivnih radova, no taj dio je bitan zbog funkcionalnosti i ispravnosti naše buduće nove mreže. Riješit ćemo kućne priključke, ali i postojeće stare instalacije zamijeniti novima“, rekla je direktorica Vodnih usluga Helena Kralj Brlek. Nakon 15. kolovoza napokon će se asfaltirati i Potočec, dok će Zagorska ulica, zapravo prvih 500 metara ulice od strane Pušče, asfalt dobiti do kraja rujna. Upravo je Zagorska među najkompleksnijim zahvatima ovog projekta i financijski je u nju najviše uloženo, odgovorili su nam predstavnik izvođača radova Stjepan Leljak iz Zagorje gradnje i voditelj projekta Igor Šimunović, jer se ondje osim vodovoda i odvodnje uređuje oborinska odvodnja, novi potporni zidovi i nogostup. Cijela ulica trebala bi biti gotova do proljeća sljedeće godine.

Ukupna vrijednost svih radova na križevačkom području zasad je oko 40 milijuna eura. Dosad je izgrađeno 80 posto vodoopskrbne i više od 60 posto odvodne infrastrukture, rekao je zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić uz naglasak da se već jasno nazire kraj projekta. Rok za završetak gradnje mreže je svibanj 2024. i dotad bi se morale asfaltirati sve prometnice i ulice koje su raskopane zbog radova. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda pak mora biti gotov do ljeta 2025., no svi novi priključci na odvodnju funkcionirat će i prije.

“Postojeći pročistač u Cubincu cijelo vrijeme je u funkciji. Naša odvodna mreža prihvatit će sve nove priključke i radit će normalno do puštanja u rad novog pročistača. Razlika je u načinu rada, sada se pročišćava mehanički, a novi pročistač će biti biološki pa će i stupanj pročišćavanja biti veći. Mreža je kompleksna zbog brdovitog terena pa se uz uličnu kanalizaciju polažu i crpne stanice. Zato i dulje traje dok se obave tehnički pregledi i dobiju uporabne dozvole, no odvodnju po cjelinama puštamo u funkciju neovisno o izgradnji novog pročistača “, objasnila je Kralj Brlek i dodala da će uskoro pustiti u funkciju kanalizacijsku mreža u Prikraju. Radove su, uz izvođače, predstavnike Vodnih usluga i Hrvatskih voda, obišli gradonačelnik Mario Rajn i suradnici.