Vukmirić: Aglomeracija će biti gotova do sv. Marka Križevčanina

Danas smo definirali tri datuma kroz koje ćemo mjeriti prolazno vrijeme, ali i završiti ovaj projekt, rekao je zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić na konferenciji za medije danas popodne, nakon sastanka s gradonačelnikom Marijom Rajnom, direktoricom Vodnih usluga Helenom Kralj Brlek te izvođačima i nadzorom radova na projektu koji se tiče izgradnje i rekonstrukcije vodovodnog i odvodnog sustava aglomeracije Križevci. Već u sljedećim danima, do Dana grada 24. travnja, svi resursi izvođača radova moraju se staviti u funkciju. Do kraja travnja, najavio je Vukmirić, mora se asfaltirati četiri kilometra prometnica, a dodatnih šest kilometara cesta dobit će asfalt u svibnju. To znači da bi se do početka lipnja na području grada trebalo asfaltirati barem deset kilometara, a zamjenik ravnatelja Hrvatskih voda kaže da su izvođači jasno dali do znanja da će taj cilj ispuniti.

“Molim za strpljenje građane, imamo jasne smjernice da će se završiti dionice koje su dugo otvorene. Neupitno je da nam trebaju dodatne ekipe, no kvalitetnim angažmanom svih dionika i uz veliku podršku Hrvatskih voda, pokazali smo da možemo odgovorno upravljati ovakvim projektima i u očekivanim rokovima ih privesti kraju“, rekao je Rajn. Očekivani rokovi su, zapravo, već probijeni, a kao razlog se ranije spominjao nedostatak radne snage. Neke ulice, poput Zagorske, Potočeca i druge, raskopane su već više od dvije godine. Sad će se, obećano je danas, angažirati sve raspoložive snage koje izvođači, tvrtke Radnik i Zagorje gradnja, imaju kako bi se radovi napokon priveli kraju.

“Do blagdana sv. Marka Križevčanina građevinski radovi će u Križevcima na projektu Aglomeracije biti završeni. Ostat će administrativni poslovi, ali ne postoji niti jedan razlog, s time su se složili izvođači, da se do 7. rujna ove godine to ne završi“, najavio je Vukmirić. Osim toga, dogovoreno je da će se izvođačima odobriti i što prije isplatiti razlika u cijeni jer su, od trenutka kad su ugovori za radove potpisani pa do danas, nakon pandemije, ratova i nedostatka radne snage, troškovi porasli. Novi obilazak terena najavio je već za kraj travnja u nadi da će se dinamika radova intenzivirati iz mjeseca u mjesec.