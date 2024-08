Ništa od aglomeracije do sv. Marka, novi rok Svi sveti

Projekt aglomeracije ipak neće biti gotov do blagdana sv. Marka 7. rujna, kako su Vodnim uslugama, Hrvatskim vodama i građanima obećali izvođači radova još u travnju, ali hoće do Svih svetih, najavljeno je jučer na obilasku radova u Supilovoj ulici. Još treba izgraditi 800 metara vodovoda i 300 metara kanalizacije, a uz to se rade i sanacije, rekao je Mario Biljan iz Radnika.

“Želim se ispričati što traje malo duže nego je planirano, ali imali smo problema s radnom snagom i nekakve nepredviđene okolnosti. Završit ćemo to u sljedeća dva mjeseca“, obećao je Biljan. Izvođači Radnik d.d. i Zagorje gradnja sad najavljuju da će do početka studenog završiti i asfaltirati sve osim Zagrebačke i još jedne ulice, no i one će, tvrde, biti gotove do kraja godine. “Usklađeni su dinamički planovi i resursi izvođača radova kako bi ovaj projekt završio do kraja godine“, rekao je Marko Sekušak iz Zagorje gradnje. On se, uime izvođača, ispričao stanovnicima Vojnovićeve ulice zbog štete koju je izazvala poplava 20. srpnja i priznao da je krivac za poplavu greška izvođača. Zamjenik generalnog direktor Hrvatskih voda Davor Vukmirić čestitao je pak građanima Križevaca na strpljenju, svjestan da su neke ulice raskopane i više od dvije godine.

“Hrvatske vode napravile su sve što je u njihovoj moći kako bi se ovaj projekt nesmetano odvijao i dalje stojimo na raspolaganju. Moram reći da ovdje dobar dio tereta, uz građane, podnose i Vodne usluge koje dobro vode ovaj projekt unatoč svemu što se oko njega događa, za što ponekad i nemamo objašnjenja“, poručio je Vukmirić i pozvao sve uključene da ispoštuju ovaj zadnji dogovor.

Budući da smo jučer čuli priznanje izvođača radova za grešku u Vojnovićevoj zbog koje građani imaju velike materijalne štete, usudi li se itko isključiti mogućnost da su za poplave na drugim mjestima u gradu, recimo u Zagorskoj, Ulici branitelja Hrvatske, Potočkoj i posljednje kod Plodina, također krive greške u izvođenju ili projektiranju?

“Dok god radovi traju ništa se ne može isključiti, pa ni takav eksces. Kad imate ovako otvoren projekt nikad ne možete znati što će se i kako dogoditi, ali mislim da se pogreška kakva se dogodila više ne može ponoviti. Preozbiljne su tvrtke koje rade na ovom projektu da bi si tako nešto dopustili“, odgovorio nam je Vukmirić, a zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško dodao je da će se problem s Ulicom branitelja Hrvatske riješiti kad završe radovi u Zagrebačkoj, te da poplava kod Plodina u srpnju nema nikakve veze s projektom aglomeracije.



“Jednostavno je bila velika količina oborina i zato je poplavilo”, odgovorio je i ponovio da će svi radovi biti gotovi u ovoj godini, a sve ceste asfaltirane. “Mislim da je ova aglomeracija bila jedna od boljih što se tiče općenito vođenja. Došli smo do nekih sitnijih problema i mislim da ćemo sve vrlo brzo završiti na interes svih građana, a i izvođača i investitora“, poručio je zamjenik. Na pitanje hoće li kašnjenje radova na projektu koji nosi tvrtka u gradskome vlasništvu imati kakve posljedice po gradski proračun, Šaško je odlučno odgovorio da neće. “Kad se riješe papiri i zahtjevi vidjet će se što je opravdano. Kako bi se to kasnije moglo razviti prema projektu Europske unije, ne bih ulazio u to, ali mislim da će do kraja 11. mjeseca kašnjenje biti opravdano“, poručio je dogradonačelnik.