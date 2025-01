[FOTO] Ispeci pa reci: Šaško u ljetu najavio završetak radova do kraja 2024., ali aglomeracija još traje

Najavljen kao “najveći infrastrukturni projekt na području Križevaca”, projekt punog imena Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci već duže vrijeme izaziva veliko negodovanje kod građana Križevaca. Naime, iako je na početku projekta, a bilo je to 2021. godine, iskomunicirano kako je krajnji rok za završetak svih radova studeni 2023. godine, radovi ne samo da nisu završili u toj godini, već se to nije dogodilo niti u 2024. godini.

Pritom su radovi u Zagorskoj ulici potrajali gotovo dvije godine i loše su izvedeni te će na nekoliko mjesta biti potrebni popravci. Pored toga, u Ulici branitelja Hrvatske, brojni građani trpe štetu zbog poplava koje se pojavljuju kod jačih kiša, dok su u ulici Ive Vojnovića stanarima poplavljene garaže zbog greške izvođača radova.

Uz sve to, brojne su ulice dvoznamenkast broj mjeseci raskopane i u katastrofalnom stanju, kao što su Crni put, ulice Frana Galovića, Frana Gundruma, Krunoslava Heruca ili Zagrebačka ulica. Tijek radova u priličnoj je suprotnosti s obećanjem zamjenika gradonačelnika Danijela Šaška. On je, prilikom oblilaska radova u kolovozu 2024. godine, izjavio:

„Prema pričanju i tome kako smo sad vodili sastanak, ostalo je jako malo i oni su obećali da će sve to biti gotovo kroz dva do tri mjeseca, dakle u ovoj godini bit će završeni svi radovi, asfaltirane sve ceste, koje građani najviše i čekaju. Hrvatske vode su tu puno uložile. Mislim da je ova aglomeracija bila jedna od boljih što se tiče općenito vođenja. Došli smo do nekih sitnijih problema i mislim da ćemo sve vrlo brzo završiti na interes svih građana, a i izvođača i investitora,“ istaknuo je zamjenik.

S obzirom na to da je 2024. godina istekla, odlučili smo obići neke od ulica u kojima je aglomeracija trebala biti završena. Nažalost, radovi ne da nisu završeni u 2024. godini, već će potrajati i u novoj godini. Stanje koje smo zatekli prilikom obilaska radova, možda je najbolje, bez dodatnog teksta, dočarati bogatom fotogalerijom.