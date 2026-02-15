Prijemom za djelatnike Županijskog centra 112 Koprivnica obilježen Dan europskog broja 112

Povodom obilježavanja Dana europskog broja za hitne službe 112 koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić u srijedu je u prostorijama Županijske uprave održao prijem za djelatnike Županijskog centra 112 Koprivnica koje djeluju u sustavu civilne zaštite. Istaknuo je kako unutar Koprivničko-križevačke županije sustav 112 funkcionira vrlo dobro i da građani dobivaju uslugu kakvu i trebaju imati.

„Naš je zajednički cilj da se ljudi osjećaju sigurno te da im se kada im je pomoć potrebna ona pravodobno i pruži. Vi ste prvi korak kada netko nazove 112, reagirate i koordinirate daljnje postupanje i to radite profesionalno i odgovorno. Županija je za sustav civilne zaštite u proračunu za 2026. godinu osigurala gotovo 400 tisuća eura uz povećana sredstva za HGSS i za Vatrogasnu zajednicu jer su to ključne sastavnice koje se aktiviraju u izvanrednim situacijama. Zahvaljujem vam na profesionalnosti i svemu što činite. Uspješno smo komunicirali i reagirali u situacijama poput poplava, požara i aktualne pojave ptičje gripe. Sustav funkcionira odlično, a vjerujem da će tako biti i ubuduće“, rekao je župan Golubić.

Zamjenik župana ujedno i načelnik stožera županijske Civilne zaštite Mario Rajn istaknuo je kako obilježavamo Međunarodni dan broja 112, simbola koordinacije, stručnosti i predanosti svih sastavnica sustava civilne zaštite.

„Kao načelnik Stožera civilne zaštite želim istaknuti koliko je važno da sustav djeluje brzo, usklađeno i profesionalno, posebno kada su ugroženi ljudski životi. Privilegija je imati vas kao suradnike. Zahvaljujem svim djelatnicima i volonterima, kao i građanima koji odgovorno koriste broj 112. Ulaganja u sustav civilne zaštite nastavit će se u jačanje kapaciteta, edukaciju i modernizaciju sustava kako bismo osigurali još višu razinu sigurnosti. Sigurnost naših građana nije slučajnost, ona je rezultat rada, povjerenja i koordinacije, a započinje upravo u Operativnom centru 112“, rekao je zamjenik Rajn.

Voditelj Službe civilne zaštite Koprivnica Miroslav Blažotić istaknuo je kako svakodnevni rad u sustavu 112 zahtijeva visoku razinu stručnosti, smirenosti i empatije te kako je riječ o poslu koji nosi veliku odgovornost, a čiji se rezultati najčešće mjere spašenim životima i spriječenim posljedicama.

„Ovom prigodom želim izraziti iskrenu zahvalnost na razumijevanju važnosti sustava 112 i kontinuiranoj potpori njegovu razvoju. Ulaganja u opremu, edukaciju i unapređenje uvjeta rada izravno doprinose većoj sigurnosti građana i boljoj spremnosti na krizne situacije. Vjerujem da ćemo i u budućnosti, zajedničkim djelovanjem, jačanjem suradnje i kontinuiranim ulaganjima, dodatno unaprijediti sustav 112 i ukupni sustav civilne zaštite“, rekao je Blažotić.

Voditelj Županijskog centra 112 Roman Sabol zahvalio je Županiji na kontinuiranoj potpori te predstavio rad centra.

„U Županijskom centru 112 Koprivnica godišnje se zaprimi nešto više od 20 tisuća poziva od kojih je oko 12 tisuća namjenskih, a oko 8 tisuća je nenamjenskih. Nenamjenski poziv ne znači nužno da je besmislen, operateri često savjetom mogu odmah pomoći pozivatelju bez potrebe za uključivanjem drugih žurnih službi. Sustav ranog upozoravanja već je aktiviran, primjerice prilikom požara ili nepovoljnih vremenskih uvjeta, a cilj je do 2027. godine uspostaviti bazu podataka za osobe s posebnim potrebama, što će omogućiti bržu i učinkovitiju reakciju žurnih službi“, istaknuo je Sabol.

Dodajmo kako su uz članove Županijskog centra 112 prijemu prisustvovali i pročelnica Službe ureda župana Aldijana Matić Horvat te viši referent za poslove zaštite i spašavanja Krešimir Škvorc.