Ovogodišnje Spravišče vratilo gužve na križevačke ulice

Kroz sva tri dana 54. Križevačkog velikog spravišča ulice su bile pune ljudi, iako je nezahvalno razbacivati se brojevima, posjećenost je bila jako dobra, rekla nam je jutros direktorica Turističke zajednice grada Križevaca Olinka Gjigaš. “Bilo je dobro, čak je bilo ljudi i u petak kad nas je iznenadio pljusak na spelanciji. Kiša je često znala osvježiti Spravišča, no rijetko baš na otvorenju. Mislim da su se ljudi zaželjeli događanja“, rekla je Gjigaš i dodala da su komentari uglavnom pozitivni.

“Nedostajalo je ponude domaće hrane, to je bila zamjerka posjetitelja pa bismo za iduću godinu na tome trebali poraditi. No ugostitelji su mi rekli da je na njihovim štandovima bilo puno ljudi i gužve“, dodala je direktorica. Okosnica manifestacije je spelancija, predstava pomirbe kalničkih šljivara i križevačkih purgera nakon koje grad tri dana slavi uz kalničko vino i pečenog vola, no sva popratna događanja bila su vrlo dobro posjećena. Gužve je posebno bilo na tematskim programima Večer vina i čvaraka, Pivišču i Štruklijadi, zatim na brojnim događanjima za djecu – od Malog spravišča, Dječje spraviščijade znanosti i kulture te na KUFER-ovim radionicama i predstavama i konačno na večernjim koncertima.

Što se tiče novaca, proračun Spravišča bio je 510 tisuća kuna i to 300 tisuća iz gradskog proračuna, a ostatak su osigurali sponzori. “Konačni troškovi još se zbrajaju, bit će poznati do kraja mjeseca, no iznosi će ostati unutar predviđenog proračuna“, rekla nam je direktorica Olinka Gjigaš.