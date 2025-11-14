Otvoren natječaj za ugostitelje na „Adventu u Križevcima“

Križevačka gradska uprava danas je objavila javni natječaj za zakup lokacije za obavljanje ugostiteljske djelatnosti tijekom održavanja manifestacije „Advent u Križevcima“. Ovim Javnim natječajem Grad Križevci poziva sve zainteresirane subjekte da dostave ponude za zakup drvenih kućica u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga/ponude te prigodne prodaje proizvoda za posjetitelje manifestacije „Advent u Križevcima“.

Predmet Javnog natječaja je zakup lokacije za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme održavanja manifestacije „Advent u Križevcima“ pa se tako prijavitelji mogu nadmetati za sljedeće:

Trg J.J. Strossmayera – Lokacija 1, s postavljene dvije kućice dimenzija 280×240 cm,

Trg J.J. Strossmayera – Lokacija 2, s postavljene dvije kućice dimenzija 280×240 cm.

Ponude se dostavljaju pisanim putem poštom ili osobno na adresu: Grad Križevci, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48260 Križevci. U pisanom obliku u zatvorenoj omotnici, s naznakom: „ZA JAVNI NATJEČAJ za zakup lokacije za obavljanje ugostiteljske djelatnosti tijekom održavanja manifestacije „Advent u Križevcima“ – ne otvaraj“ i adresom ponuditelja s druge strane omotnice.

Rok za dostavu ponuda je 19. studenoga 2025. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave.