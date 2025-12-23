[FOTO] Katanovićeva većina odlučila – vraća se dvosmjeran promet u centar grada

Vraćanje dvosmjernog prometa u užem centru Križevaca i donošenje III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Križevaca za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu, najvažnije su točke koje je vladajuća većina izglasala na večeras održanoj 7. sjednici Gradskog vijeća. Izmjene i dopune gradskog proračuna donesene su s dva glasa protiv i četiri suzdržana glasa, a odluka o vraćanju dvosmjernog prometa u centar grada s tri glasa protiv i tri suzdržana glasa. Sjednici je prisustvovalo 14 vijećnika, dok je Mladen Kešer bio odsutan.

Svega sat i pol vremena trajala je posljednja sjednica Gradskog vijeća u ovoj kalendarskoj godini, ponovno održana u udobnoj dvorani Kina Križevci, a ne u Velikoj vijećnici gradske uprave. Dnevni red jednoglasno je dopunjen posljednjom, 11. točkom o donošenju odluke o izmjenama i dopunama odluke o uređenju prometa na području grada Križevaca, dakle točkom o vraćanju dvosmjernog prometa u centar grada, koju je kao predlagatelj uputio gradonačelnik Tomislav Katanović.

Pod uvodnom točkom s pitanjima gradonačelniku, SDP-ov vijećnik Marko Katanović postavio je pitanje po kojem se poslovniku održava aktualna sjednica, na što mu je predsjednik Gradskog vijeća Ivan Majdak odgovorio da se održava po starom poslovniku, priznavši da novi poslovnik nije objavljen u “Službenom vjesniku Grada Križevaca”, budući da novi broj tog službenog glasila nije niti objavljen nakon 6. sjednice Gradskog vijeća, što je inače praksa.

Katanović je repliciravši upozorio na pitanje pravovaljanosti na prošloj sjednici donesenog proračuna za 2026. godinu, s obzirom da je još malo dana do kraja kalendarske godine, a službeno glasilo nije objavljeno. Majdak mu je odgovorio da će dobiti pisani odgovor, no kasnije je Katanović komentirao da različite pisane odgovore nije dobio već tri sjednice.

Hrvoje Seleš postavio je pitanje o isplaćenom bonusu zaposlenicima gradske uprave iz kojih je sredstava to isplaćeno budući da postoji proračunski minus te jesu li u tu isplatu bili uključeni i gradonačelnik i njegov zamjenik Ivica Švagelj. Gradonačelnik Katanović je odgovorio da je to isplaćeno zaposlenicima s odgovarajuće stavke gradskog proračuna sukladno kolektivnom ugovoru, u što nisu uključeni gradonačelnik i njegov zamjenik. S pitanjima su se javili još HDZ-ov Goran Hrg, HDS-ov Denis Maksić i Kešerov Miroslav Stručić.

Pod točkom o izmjenama gradskog proračuna, odnosno posljednjem usklađivanju prije završetka godine, SDP-ov Katanović se osvrnuo na vijećnička i medijska propitivanja oko projekta izgradnje nove zgrade osnovne škole, odnosno područnog odjela OŠ Ljudevita Modeca u Potočkoj ulici, o čemu smo pisali. Zanimalo ga je koliko je ukupno situacija predviđeno za naplatu ove godine budući da u prijedlogu izmjena proračuna stoji dva milijuna eura te zašto na vrijeme nije zatražen predujam iz kojeg bi se izvedeni radovi mogli platiti.

Iz odgovora pročelnika Darka Masneca čulo se da od potpisivanja ugovora o sufinanciranju izgradnje nove zgrade osnovne škole 20. kolovoza 2024. godine pa sve do listopada 2025. nije podnesen nijedan zahtjev za nadoknadom sredstava, a niti zahtjev za predujmom, što je bilo u domeni odgovornosti prethodne administracije i bivšeg voditelja tog projekta. Aktualna gradska vlast podnijela je dva zahtjeva za nadoknadom sredstava koji će biti obrađeni očekivano u siječnju i veljači sljedeće godine, za što mora postojati stavka u ovogodišnjem proračunu, odnosno osigurana sredstva na računu s 31. prosinca.

Pod posljednjom točkom o vraćanju dvosmjernog prometa, uvodno se vijećnicima obratio gradonačelnik Katanović: “Osobno sam za to da u jednom času centar Križevaca bude u potpunosti zatvoren za promet, ali ono što je nužnost prije takve odluke je da se osiguraju alternativni pravci,” uvodno je istaknuo, napomenuvši da trenutni tzv. eksperiment nije zadovoljio osnovni uvjet, a to je postojanje zaobilaznice sjever-jug.

Stoga se pristupilo izradi novog rješenja koje ne vraća situaciju na staro nego uvažava i postojeće biciklističke staze, od kojih se jedan smjer izdvaja na pješačku stazu, a drugi smjer ostaje na cesti uz oba smjera za prometovanje vozila. “Ono što me posebno veseli je da su procijenjeni troškovi manji od 30 tisuća eura,” istaknuo je Katanović nakon vizualnog prikaza skica centra grada koje prikazuju vraćanje dvosmjernog prometa sukladno svim propisima i uz dobivanje svih potrebnih suglasnosti.

SDP-ov Marko Katanović je imao primjedbu jer prijedlogu odluke nije priloženo izvješće o provedenom javnom savjetovanju, čime su prekršene odredbe Zakona o pravu na pristupu informacijama. Dodatno, ova je tema, smatra Katanović, u posljednjih godinu dana postala političko pitanje, a najmanje pitanje struke i sigurnosti.

Vijećnik Seleš nadovezao se pitanjem zašto cijeli elaborat nije dostavljen članovima Gradskog vijeća, već samo dio sa skicama te zašto među materijalima nedostaje suglasnost Fonda za zaštitu okoliša. Upozorio je da se ovime otvara više pitanja nego odgovora. Vijećnica Sanela Novak pitala je kako se to misli za izmještanje jednog biciklističkog smjera koristiti rampa na Strossmayerovom trgu za osobe s invaliditetom, smije li se to izvesti na taj način.

Vijećnik Stručić je nakon sebi svojstvenog izlaganja zaključio: “Ovo je dobra odluka, to je građanima lijepi novogodišnji poklon”. Majdak je istaknuo da se ovom odlukom ispravlja nasilje nad građanima Križevaca te odgovorio Selešu da izrada dodatnih elaborata, da bi se doznala želja građana da promet na ovaj način više nije održiv, prema njegovom mišljenju nije potrebna. Zaključno je gradonačelnik istaknuo da je elaborat izrađen stručno i da će se ovim rješenjem, odnosno vraćanjem dvosmjernog prometa sigurnost svih sudionika sigurno povećati. Naglasio je da ostaju dvosmjerne biciklističke staze te ograničenje brzine 30 km/h.

Replicirali su SDP-ov Katanović i Seleš naglasivši da se sigurnosni aspekt u centru grada ovime ne podiže, da to nalaže zdrava logika. Gradonačelnik je ponovio da je elaborat dobio sve potrebne suglasnosti, kao uostalom i elaborat za jednosmjerni promet, a sve ostalo su osobni dojmovi. Bira se između ta dva rješenja, koja su jedina moguća, naglasio je Katanović. Majdak je u svom stilu naglasio da tih elaborata ima i previše, “trošili su novce na njih Šaško i Rajn nemilice.” Nakon podulje rasprave odluku je Katanovićeva većina izglasala, a radovima će se pristupiti u siječnju 2026. godine, nakon završetka programa Adventa u Križevcima.

Od ostalih točaka, Gradsko vijeće izglasalo je još izmijenjenu odluku o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Križevaca, usklađeni su u 2025. realizirani programi javnih potreba te programi održavanja komunalne infrastrukture, građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, utroška sredstava šumskog doprinosa te utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

Još su donesene izmijenjene i dopunjene odluke o raspodjeli rezultata za 2025. godinu te o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke za vrijeme javnih događanja i uporabi elektroakustičkih i akustičkih na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Donesena je i analiza stanja sustava civilne zaštite za 2025. godinu kao i plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2026. godinu, kao i prihvaćen Plan upravljanja imovinom Grada Križevaca za 2026. godinu. Izglasan je i Program rada Savjeta mladih Grada Križevaca za 2026. godinu te primjeno na znanje izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana odnosno njegovih izmjena i dopuna za 2025. godinu.

Na kraju je gradonačelnik, uz prigodne čestitke povodom blagdana, pozvao na bolju i kvalitetniju komunikaciju među vijećnicima i političkim akterima, a sve u interesu građana Križevaca. Predsjednik Gradskog vijeća pozvao je vijećnike i sve prisutne na prigodni domjenak u auli Kina Križevci. Na sjednici nije bio prisutan pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Krešimir Brunović, za kojeg se već neko vrijeme govori da napušta gradsku upravu s krajem ove godine.