Župan na kolegiju s gradonačelnicima i načelnicima o ravnomjernom razvoju, usluzi pomoći u kući i natječaju za energetsku obnovu zgrada javnog sektora

Jučer je u županijskoj upravi koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić održao I. Kolegij s gradonačelnicima i načelnicima u 2026. godini, koji je okupio predstavnike gradova i općina s područja Koprivničko-križevačke županije s ciljem jačanja međusobne suradnje, razmjene informacija te usklađivanja zajedničkih razvojnih aktivnosti u nadolazećem razdoblju.

Na početku kolegija župan Golubić istaknuo je kako su ovakvi susreti važni za unapređenje partnerskog odnosa između Županije i jedinica lokalne samouprave te predstavio prvu točku dnevnog reda koja se odnosila na informacije o osnivanju radno-savjetodavnog tijela Kolegija gradonačelnika i općinskih načelnika Sukladno Poslovniku o radu župana, ovo će se tijelo osnovati u svrhu promicanja zajedničkih interesa i međusobne suradnje Županije s općinama i gradovima, radi unaprjeđenja gospodarskog i društvenog razvoja. Članovi Kolegija bit će svi gradonačelnici i općinski načelnici na području županije, a u sklopu Poslovnika o radu uredit će se način rada i odlučivanja na sjednicama i ostala pitanja.

Nadalje je župan Golubić istaknuo kako su upravo ovakvi susreti temelj učinkovitog upravljanja i kvalitetnog razvoja te je naglasio kako je Županija aktivan partner i podrška gradovima i općinama u realizaciji projekata. Naglasio je kako se zajedničkim planiranjem i otvorenom komunikacijom mogu postići konkretni rezultati na dobrobit svih stanovnika županije.

Zamjenik župana Mario Rajn osvrnuo se na digitalizaciju procesa i usluga javne uprave kojim se nastoji poboljšati i ubrzati rad te je istaknuo kako je županijski projekt prvi na listi resornog ministarstva za alokaciju sredstava.

U nastavku kolegija pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar predstavila je sufinanciranje Škole plivanja pomoću koje će zahvaljujući programu Županije školarci i ova godine poboljšati svoje plivačke tehnike, a cilj je od najranije dobi poticati razvoj zdravih navika. Škola plivanja ove godine obuhvaća 398 učenika iz 18 osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija.Župan Golubić osvrnuo se na Program Pomoć u kući za starije osobe te je predstavio novi model sufinanciranja kojim se uvodi jasan, objektivan i jedinstven kriterij – postotak sufinanciranja prema stupnju razvijenosti jedinice lokalne samouprave. Većina općina će izdvojiti manje nego prošle godine (s nekoliko iznimaka), a za Županiju će to biti dodatan trošak od oko 60 tisuća eura. Prednosti novog modela su transparentnost, pravednost, usklađenost s nacionalnom kriterijima, predvidljivost i smanjenje financijskog pritiska na većinu općina.

Predstavljene su i mjere kapitalne pomoći za ravnomjerni razvoj Županije u 2026. godini koju je prezentirao pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam i regionalni razvoj Josip Kolar. Istaknuo je kako će jedinicama lokalne samouprave na raspolaganju biti milijun eura kroz sedam mjera, što je povećanje za 250.000 eura ili 33 posto u odnosu na prošlu godina. Županija će tako sufinancirati projekte izgradnje cestovne infrastrukture, izgradnje ili modernizacija energetski učinkovite javne rasvjete i solara na javnim objektima, izgradnje zaštitnih ograda oko škola, vrtića i drugih javnih objekata, projekte održivog gospodarenja otpadom, poticati izgradnju gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata javnog sektora, sufinancirati izradu dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave te izgradnju vodnokomunalnih građevina.

Spomenutih sedam mjera raspoređeno je u pet grupa, a dodajmo kako u prvoj grupi maksimalni iznos financiranja iznosi do 40 tisuća eura po JLS-u što je rast postotka s 30 na 50 posto, kao i rast ukupnog maksimalnog iznosa s 30.000 eura na 40.000 eura, što će zasigurno biti velika pomoć jedinicama lokalne samouprave.

Prezentaciju natječaja Energetske obnove zgrada javnog sektora predstavila je ravnateljica PORA Regionalne razvojne agencije Koprivničko – križevačke županije Melita Birčić koji je aktualan za jedinice lokalne samouprave. Pomoću natječaja se sufinancira provedba integralne energetske obnove, dubinske obnove, sveobuhvatne obnove te kružne obnove zgrada javnog sektora koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50 posto i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30 posto, kao i smanjenjem emisije CO2 u odnosu na stanje prije obnove. Na raspolaganju je ukupno 106 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., a rok za prijavu je 4. svibnja ove godine.

U okviru kolegija pročelnica Upravnog djela za opću upravu i zajedničke poslove Marina Jakšić predstavila je informacije o povećanju rada matičnih ureda kao i promjene uredovnog vremena u određene dane kako bi usluge u bile na raspolaganju korisnicima i u skladu s radnim vremenom ostalih javnih institucija. Također predstavila je i izvješće o radu za 2025. godinu te istaknula da je na području županije izdano ukupno oko 14 000 izvadaka iz državnih matica (bez sustava e-građani) i odrađeno oko 168 000 svih vrsta upisa, verifikacija te promjena ili naknadnih upisa.

Pod točkom „Razno“ otvorena je rasprava o aktualnim temama i prijedlozima jedinica lokalne samouprave, a župan Golubić osvrnuo se na štetu od divljači na poljoprivrednim površinama. Naglasio je kako će nakon Kolegija načelnika dostaviti Ministarstvu zahtjev za izdavanje Naredbe o smanjenju brojnog stanja divljači sukladno članku 64. Zakona o lovstvu s potpisima svih načelnika i gradonačelnika.

Na kraju kolegija župan Golubić izrazio je zadovoljstvo iznesenim prijedlozima i angažmanom sudionika te istaknuo kako će Županija nastaviti aktivno surađivati s jedinicama lokalne samouprave za razvoj i boljitak svih stanovnika županije.