Župan s načelnicima i poljoprivrednicima oko koraka u rješavanju problema štete od divljači

U prostorijama županijske uprave održan je u petak radni sastanak koji je vodio župan Tomislav Golubić, na temu sve izraženijeg problema šteta od divljači na poljoprivrednim površinama na području Koprivničko-križevačke županije. Sastanku su prisustvovali i predstavnici općina Legrad, Drnje, Đelekovec, Hlebine, Rasinja i Sokolovac te Grada Križevaca, kao i predstavnici županijskog Lovačkog saveza te poljoprivrednika s područja općina Legrad, Đelekovec, Rasinja, Sokolovac i grada Križevaca, uz općinu Donja Dubrava u susjednoj županiji.

Kao što je pojasnio župan Golubić, cilj sastanaka bio je razmotriti trenutačno stanje i uočene poteškoće te utvrditi potencijalne mjere za učinkovitije sprječavanje i rješavanje nastalih šteta. Uz zajedničko sudjelovanje jedinica lokalne samouprave i poljoprivrednika potrebno je definirati konkretne korake u okviru važećih zakonskih propisa.

Nadalje, župan je kazao kako je Županija svjesna problema s prekobrojnim stanjem divljači, iako lovačka društva svake godine traže dodatni odstrjel, te je pronađen model kojim bi se to moglo riješiti – riječ je o aktivaciji članka 64. Zakona o lovstvu po kojem resorni ministar može donijeti naredbu o smanjenju pojedine vrste divljači. Ista će se tema naći na dnevnom Kolegija načelnika i gradonačelnika gdje će se tražiti njihova podrška pri pokretanju inicijative prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Poljoprivrednici su izrazili nezadovoljstvo velikim štetama od divljači (prvenstveno jelena i divljih svinja) na njihovim usjevima, obzirom da je njihov broj i dalje prevelik, unatoč odstrelima koje provode lovci. Podržali su odluku Općine Legrad da sufinancira odstrjel jelenske divljači jer se nadaju da će se tako potaknuti lovci na što brže rješenje problema. Smatraju kako je najveći problem u državnom lovištu koje je na čuvanju kod Hrvatskog lovačkog saveza, a tome treba dodati i prekobrojno stanje jelenske divljači uz granicu s Mađarskom.

Dodali su kako repelenti i električni pastiri nisu djelotvorni jer divljač trga žicu i ulazi u polja, a još jedan prijedlog bio je da lovačka društva daju dopuštenje za odstrjel poljoprivrednicima, koji su ujedno i lovci te imaju poljoprivredne površine unutar lovišta, iako nisu članovi tih udruga. To bi olakšalo sprečavanje šteta, a kao problem su istaknuli i što divljač uglavnom izlazi noću i tada radi štetu, a lov je zabranjen dva sata nakon zalaska sunca pa sve do dva sata prije izlaska sunca.

Župan je zahvalio na iznesenim informacijama i prijedlozima te kazao kako je potrebno iskoristiti sve zakonske mogućnosti da se riješi problem štete od divljači. Budući da će uskoro nastupiti lovostaj na jelensku divljač, potrebno je djelovati što prije kako bi se od Ministarstva zatražilo skraćenje lovostaja te korištenje optičkih ciljnika za noćni lov.

Općinski načelnici složili su se sa svime iznesem te potvrdili ozbiljnost šteta od divljači. Lovačke udruge koje djeluju unutar općina odrađuju sve potrebno za sprečavanje šteta, no to izgleda nije dovoljno te su podržali inicijativu da se zatraži izdavanje naredbe za smanjenje brojnog stanja divljači.

Predstavnica županijskog Lovačkog složila se s poljoprivrednicama, dodavši kako je nastao velik problem kada je Mađarska postavila žicu pa se divljač zadržala i razmnožila na ovim prostorima. Podržala je inicijativu da se zatraži izdavanje naredbe o smanjenju brojnog stanja divljači, no skrenula je pozornost na problem skladištenja mesa divljači jer lovačke udruge nemaju dovoljne kapacitete.

Na kraju sastanka, župan je zahvalio svima na uključivanju te su doneseni zaključci:

Županija će nakon Kolegija načelnika (koji se održava 10. veljače) dostaviti Ministarstvu zahtjev za izdavanje Naredbe o smanjenju brojnog stanja divljači sukladno članku 64. Zakona o lovstvu, s potpisima svih načelnika i gradonačelnika. Budući da nismo u mogućnosti predvidjeti koliko će dugo Ministarstvu biti potrebno za izdavanje Naredbe, poslat će se naputak lovačkim udrugama i HLS-u da u što kraćem roku zatraže redukcijski odstrjel divljači od Županije te zahtjev za skraćenje lovostaja i korištenje optičkih ciljnika za noćni lov.

Spomenimo kako su sastanku prisustvovale i pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar te viša savjetnica za lovstvo, šumarstvo i prirodne nepogode Snježana Babok Grgić.