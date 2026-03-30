Obnovljeni FUNK 2.0 od subote u punom pogonu: nastupaju Nemeček i Hrmulja

Nakon petomjesečne stanke, koprivnički klub FUNK ponovno otvara svoja vrata ljubiteljima dobre glazbe. Stanka kluba nije značila odmor – kako to obično i biva u kulturi, entuzijasti iz FUNK-a obukli su radna odijela i “dali par ruku” u bauštelskim radovima na renovaciji i uređenju interijera.

S ciljem obnove klupskog prostora, FUNK je pokrenuo crowdfunding kampanju. Međutim, zbog globalnih okolnosti i rasta cijena ubrzo je postalo jasno da potrebna sredstva premašuju iznose koje je moguće prikupiti donacijama. U projekt se potom podrškom uključio Grad Koprivnica, što svakako valja pohvaliti.

Sredstva prikupljena putem crowdfunding kampanje preusmjerena su na obnovu tehničke opreme, pa FUNK 2.0 danas predstavlja obnovljen, moderan i tehnički kvalitetno opremljen prostor u kojem će koprivnička publika dugo uživati.

Na svojim društvenim mrežama, FUNK je objavio fotografije renovacije i pohvalio najvrijednije bauštelce – “Tanja, Marko, Aco, Andreja, Bojan, Dunja, Viktor, Petra, Vedran, Matija, Klara, Matija 2, Denis, Mario i još koja vrijedna ruka dali su doprinos u radovima”. Ova koprivnička inicijativa dokaz je kako su veći “zahvati” u održavanju klubova mogući uz podršku vlasti ali i neizostavan entuzijazam okupljenih, u ovom slučaju kroz Forum udruga nezavisne kulture.

FUNK 2.0 će biti u potpunosti spreman za subotnje otvorenje, na kojemu će nastupiti bendovi Nemeček i Hrmulja. Nemeček je iznimno cijenjen bend koji je nastupio na velikim festivalima poput InMusica, a dobitnici su i Nagrade Milan Mladenović za najbolju pjesmu regije („Mirila”). Hrmulja novo poglavlje predstavlja albumom Dream Horizons. Okupljeni neće biti zakinuti ni za after, za koji je zadužen DJ Brule (Šiza) koji najavljuje MMM – magnitudinalni mega mix. Nastupi počinju u 21 sat, cijena ulaznica je 10 eura, a moguće ih je kupiti u subotu na ulazu u FUNK.