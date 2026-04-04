[FOTO] Koncertna noć za pamćenje križevačkog tamburaškog orkestra u Tianjinu

Sinoć, 3. travnja 2026. godine u Koncertnoj dvorani Tianjin u istoimenom kineskom gradu, poznatom i kao Tjencin, Gradski tamburaški orkestar Križevci održao je cjelovečernji koncert. Orkestar je, pod ravnanjem dirigenta Igora Kudeljnjaka, još jednom oduševio publiku svojim izvedbama, a posebno dojmljiv bio je završetak koncerta kada im se pridružio dječji zbor lokalne škole, izvodeći dvije kineske pjesme.

– Tamburaši su sve opušteniji pa je i muziciranje bolje. Najljepši je bio kraj koncerta kad su nam se pridružila djeca iz “The Twelve-Tone Children’s Choir” iz Tianjina na dvije kineske pjesme, prenio nam je dojmove dirigent Kudeljnjak.

Tianjin se ističe neobičnom arhitekturom i replikama poznatih svjetskih građevina, poput Empire State Buildinga i sl. Grad nazivaju obalnim iako je sam centar do obale udaljen 53 km. Jedan je od četiri kineska grada koji imaju status provincije i pod izravnom je kontrolom vlade. Koncertna dvorana impresivan je prostor star 102 godine, poznat po prekrasnoj kupoli zapadnjačkog stila gradnje.

– Danas smo održali dvije radionice u Pekingu, a sutra se veselimo razgledavanju Kineskog zida, obavijestio nas je producent orkestra i potpredsjednik udruge Josip Berend, istaknuvši da uživaju u kineskoj hrani za svaki obrok, a ponekad ulove priliku za turistički razgled.