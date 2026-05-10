Luka Novosel Glavočević s timom A osvojio srebrnu medalju na Prirodoslovnoj olimpijadi EU

Najbolji hrvatski prirodoslovci i ove su se godine natjecali sa svojim vršnjacima na Prirodoslovnoj olimpijadi Europske unije (European Olympiad of Experimental Science – EOES). Ovogodišnje natjecanje održano je od 2. do 9. svibnja u Lundu, Švedska. Srebrne medalje našim učenicima dodijelila je švedska fizičarka Anne L’Huillier, dobitnica Nobelove nagrade za fiziku 2023. godine.

Tim A činili su učenici: Ana Piroš, III. gimnazija, Osijek; Lena Posavec, OŠ Alojzija Stepinca, Zagreb; Luka Novosel Glavočević, Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, Križevci. Tim B činili su učenici: Matej Zajec, V. gimnazija, Zagreb; Davor Sokač, I. gimnazija, Zagreb; Matej Jedvaj, Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb.

Na natjecanju je sudjelovalo 48 timova, ukupno 144 učenika, iz 23 zemlje članice Europske unije. Oba hrvatska tima pokazala su izvrsno znanje i vještine iz fizike, kemije i biologije te su osvojila srebrne medalje, odnosno ušla među deset najboljih timova na ovom prestižnom natjecanju.

Prirodoslovna olimpijada EU natjecanje je namijenjeno učenicima do 17. godine koji se timski natječu u rješavanju interdisciplinarnih praktičnih zadataka iz fizike, kemije i biologije. Od natjecatelja se zahtijeva spretnost u eksperimentalnom radu i obradi podataka te znanstveni pristup rješavanju problema.

Zadaci na natjecanju daleko nadmašuju srednjoškolsko gradivo, ali su u uvodnom dijelu zadatka objašnjeni osnovni principi potrebni za rješavanje zadataka. Od natjecatelja se očekuje da pažljivo slijede upute, primijene znanstvenu metodologiju, izvode zaključke temeljem mjerenja i surađuju unutar tima, što ih vodi do ispravnih rješenja zadataka.

Tema prvog zadatka bio je šećer. Učenici su analizirali brzinu fotosinteze i nastajanja šećera u šećernoj repi, utjecaj temperature i pH na enzim katalazu u tkivu šećerne repe te odredili gustoću puči u listovima šećerne repe različite starosti. Kemijski dio zadatka bio je izdvojiti šećere iz korijena šećerne repe te mjerenjem brzine reakcije oksidacije šećera odrediti koja je vrsta šećera prisutna u šećernoj repi, dok su fizičari određivali koncentraciju šećera u šećernom sirupu mjerenjem polarizacije svjetlosti koja prolazi kroz otopinu šećera.

U drugom zadatku poveznica triju prirodoslovnih područja bila je voda. Kvaliteta vode od temeljne je važnosti, ne samo za prehranu i poljoprivredu, već i za održivost osjetljivih ekosustava. Zadatak je započeo biološkim istraživanjem života u vodi, određivanjem vrsta i mjerenjem mikroskopskih algi te sekcijom ribe. Potom su analizirana četiri uzorka vode prikupljena diljem južnog dijela Švedske. Uzorcima vode određena je koncentracija otopljenih iona, salinitet i tvrdoća. Fizičari su analizirali filtraciju pijeskom, što je uobičajena metoda pročišćavanja vode.

Uz izazove natjecanja naši su učenici imali priliku družiti se i zabavljati s vršnjacima iz 23 države EU. Sudjelovanje na ovom međunarodnom natjecanju nije samo prilika da učenici pokažu svoje znanje i vještine, već je i prilika za mentore koji stječu iskustvo u pripremi kvalitetnih ispitnih materijala, a u raspravi s mentorima iz država Europske unije uspoređuju nastavne programe i načine izvođenja nastave.

Izbor hrvatskih natjecatelja za Olimpijadu provodi se kroz sustav školskih, županijskih i državnih natjecanja u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i državnih povjerenstava za pojedina prirodoslovna područja. Nakon državnih natjecanja iz fizike, kemije i biologije najuspješniji učenici pozvani su na Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu na dodatna testiranja, a potom i na pripreme koje su organizirane u suradnji s EDUKA-om, Centrom lokalnog razvoja iz Klinča Sela.

Šest učenika s najboljim rezultatima testiranja iz sva tri prirodoslovna područja predstavljali su Hrvatsku na Prirodoslovnoj olimpijadi EU u Švedskoj. Pripreme za natjecanje održane su na PMF-u, koji je ujedno bio i organizator odlaska na olimpijadu. Pokrovitelj odlaska na olimpijadu bilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih RH.

Mentori učenika na olimpijadi nastavnici su PMF-a: izv. prof. dr. sc. Đani Škalamera s Kemijskog odsjeka, dr. sc. Karolina Matejak Cvenić s Fizičkog odsjeka i dr. sc. Andreja Lucić s Biološkog odsjeka, a voditeljica hrvatske ekipe na natjecanju bila je prof. dr. sc. Tajana Begović.