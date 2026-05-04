Luka Novosel Glavočević među najboljim matematičarima u državi

Na 67. državnom natjecanju iz matematike, održanom u Vodicama od 27. do 29. travnja, Gimnaziju Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci predstavljao je učenik 1. c razreda, Luka Novosel Glavočević, uz podršku svoje mentorice, profesorice Sabine H-Omerović.

Novoselu Glavočeviću ovo je bilo drugo od ukupno tri državna natjecanja na koja je pozvan ove školske godine, što je izniman uspjeh. U jakoj konkurenciji i rješavavši zahtjevne, iscrpljujuće, ali i vrlo zanimljive zadatke, Novosel Glavočević još je jednom pokazao zavidnu razinu znanja, truda i volje.

Za Novosela Glavočevića nema puno odmora – nakon kratkog predaha putuje u Švedsku, gdje će sudjelovati na prestižnoj prirodoslovnoj olimpijadi EOES (European Olympiad of Experimental Science).

– Čestitamo Luki i njegovoj mentorici na postignutom uspjehu te mu želimo puno sreće u nadolazećim natjecanjima!, poruka je na Facebooku križevačke gimnazije.