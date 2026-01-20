Luka Novosel Glavočević sudjelovao na Zimskoj školi kemije u Rijeci

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci objavila je informaciju o učeniku 1.c razreda prirodoslovno-matematičkog smjera Luki Novoselu Glavočeviću, koji je tijekom zimskih praznika sudjelovao na Devetoj zimskoj školi kemije, koja se održala u Rijeci od 4. do 9. siječnja 2026. godine.

Zimska škola kemije održana je u organizaciji Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, Instituta Ruđer Bošković, Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa te Udruge Eduka iz Klinča Sela. Program je bio namijenjen učenicima iz svih krajeva Hrvatske u svrhu razvijanja znanja iz kemije i razvoja vještine praktičnog rada u kemijskom laboratoriju.

– Luka je aktivno radio na projektima čiji je fokus bio na praktičnom radu, te dobio mogućnost rukovanja modernom laboratorijskom opremom. Osim novih znanja i vještina, Luka je imao priliku steći nova poznanstva i surađivati s učenicima sličnih interesa. Bravo Luka!, poručili su iz križevačke gimnazije.

Podsjetimo, mladi prirodoslovac, kao član šesteročlane reprezentacije Hrvatske, na proljeće putuje u švedski grad Lund, gdje će se od 2. do 9. svibnja 2026. održati Prirodoslovna olimpijada Europske unije (European Olympiad of Experimental Science, EOES) za učenike do 17 godina, na koju se kvalificirao zahvaljujući visokom 9. mjestu i izvrsnoj 2. nagradi osvojenoj proljetos na državnom natjecanju iz fizike u Vodicama te uspješnom prolasku dvokružnog testiranja.

Novosel Glavočević od ove je godine stipendist Zaklade za lokalni razvoj i solidarnost “Volim Križevce”, a inače pohađa napredan program fizike u Kozmološkom centru Križevci koje na tjednoj razini za učenike osnovnih i srednjih škola vodi Ratko Matić, a organizira Astronomsko društvo Perzeidi. U križevačkoj gimnaziji za biologiju i kemiju priprema ga Gordana Pintarić-Kovač kroz ekipna školska natjecanja BIFIKEMA iz biologije, fizike, kemije i matematike te kroz Centar izvrsnosti.