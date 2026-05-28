Veliki uspjesi križevačke gimnazije – učenici sudjelovali na čak 12 državnih natjecanja

Kako se bliži kraj nastavne godine, Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci na školsku godinu 2025./26. može se osvrnuti s velikim ponosom. Učenici škole ove su godine sudjelovali na čak 12 državnih natjecanja, ostvarivši zapažene rezultate u znanju, umjetnosti, jezicima i sportu.

Na natjecanjima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje učenici su predstavljali školu iz kemije, fizike, matematike, hrvatskog jezika, francuskog jezika i likovne umjetnosti, sudjelovali su na smotri LiDraNo te Natjecanju mladih Hrvatskoga Crvenoga križa. Na državnoj sportskoj razini nastupili su u košarci 3×3, košarci, atletici i krosu. Posebno se ističu i uspjesi na MAT ligi, HIPPO natjecanju te sudjelovanje učenika Luke Novosela Glavočevića na Prirodoslovnoj olimpijadi Europske unije 2026.

Sjajne rezultate ostvario je Luka Novosel Glavočević, učenik 1.c razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije, koji je osvojio drugo mjesto na državnom natjecanju iz kemije pod mentorstvom profesorice Gordane Pintarić-Kovač, peto mjesto iz fizike uz mentorstvo profesora Brune Marinkovića te predstavljao školu na državnom natjecanju iz matematike uz mentorstvo profesorice Sabine H-Omerović. Kao kruna njegove iznimno uspješne godine stigla je srebrna medalja osvojena na Prirodoslovnoj olimpijadi Europske unije u Švedskoj, a za svoje iznimne rezultate osvojio je i prestižnu nagradu Oskar znanja.

Odlične rezultate ostvarile su i učenice Vedrana Podravec i Zora Šojat na državnom natjecanju iz hrvatskog jezika pod mentorstvom profesorice Martine Jurišić, gdje je Vedrana osvojila 8. mjesto u kategoriji 3. razred srednje škole, a Zora 6. mjesto u kategoriji 1. razred srednje škole. Vedrana Podravec osvojila je i izvrsno treće mjesto na državnom natjecanju iz francuskog jezika uz mentorstvo profesorice Mateje Hanžić. Marta Sokolić osvojila je četvrto mjesto na državnom natjecanju LIK 2026. pod mentorstvom profesorice Sanje Tarandek, a Iva Lelić predstavila je školu na državnoj smotri LiDraNo svojim literarnim radom uz mentorstvo profesorice Martine Jurišić.

Među najzapaženijim rezultatima u sportu svakako se ističe naslov državnih prvaka u košarci 3×3, koji su osvojili Matija Antolić, Fabijan Gužvinec, Bruno Pukec i Petar Filipović pod mentorstvom profesora Saše Šikića. Ovim su uspjehom izborili nastup na Europskom prvenstvu u Beogradu, gdje će predstavljati Hrvatsku. Pod mentorstvom profesora Saše Šikića učenici i učenice škole sudjelovali su i na državnom natjecanju iz košarke.

Na državnom prvenstvu u atletici, pod mentorstvom profesorice Magdalene Markešić, djevojke su osvojile ekipno četvrto mjesto u Hrvatskoj, a mladići peto mjesto, dok su na državnom prvenstvu u krosu također pod njezinim mentorstvom djevojke zauzele peto, a mladići sedmo mjesto. Profesorica Magdalena Markešić mentorirala je zajedno s profesoricom Gordanom Pintarić-Kovač i ekipu škole na državnoj razini Natjecanja mladih Hrvatskoga Crvenoga križa, gdje su učenici osvojili 9. mjesto.

Osim državnih natjecanja, učenici škole istaknuli su se i na drugim natjecanjima. Finale MAT lige izborili su Dorotea Zidarić, Luka Lugomer, Ivan Vujčetić i Filip Šaban pod mentorstvom profesora Darka Jembreka, dok se Dominik Zidarić pod mentorstvom profesorice Nere Kovač plasirao u svjetsko polufinale međunarodnog jezičnog natjecanja HIPPO, na kojem sudjeluje više od 60 država svijeta. Borna Vranešić, Filip Šaban i Ivan Vujčetić sudjelovali su i na Statističkoj olimpijadi. Na županijskom natjecanju u okviru projekta Zajedno protiv pušenja, u organizaciji Lige protiv raka, Ivan Vujčetić, Borna Vranešić i Ivan Budisavljević osvojili su drugo mjesto predstavljajući Gimnaziju. Plesna skupina škole ostvarila je također zapažen rezultat osvojivši osmo mjesto na natječaju „Virtualni plesni show“.

Nakon ovako uspješne godine, križevačka gimnazija još je jednom pokazala koliko znanja, talenta i predanog rada imaju njezini učenici i mentori, čiji su rezultati na ponos cijelim Križevcima. Dodatni iskorak školu očekuje već od jeseni, kada će nastava započeti i u tri nove, suvremeno opremljene učionice u dograđenom dijelu škole, što će kvalitetu nastave podići na još višu razinu. Valja istaknuti i kako u školi djeluje Centar izvrsnosti iz matematike, biologije i kemije za učenike osnovnih i srednjih škola, čime Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci dodatno potvrđuje svoju važnu ulogu u obrazovanju i poticanju izvrsnosti mladih.