Osnovci iz Gornje Rijeke pobjednici 4. Okolišne olimpijade

U subotu, 16. svibnja 2026. godine, održana je 4. Okolišna olimpijada pod nazivom „Igrom i znanjem do zelenih Križevaca“ u organizaciji Komunalnog poduzeća Križevci d.o.o.. Manifestacija je okupila učenike 5. i 6. razreda osnovnih škola s područja Grada Križevaca te općina Sveti Petar Orehovec, Sveti Ivan Žabno, Kalnik i Gornja Rijeka.

Prisutnima se na početku obratio pročelnik Darko Masnec koji je istaknuo koliko je važno razvijati ekološku svijest kod djece i mladih. Naglasio je kako je briga o okolišu odgovornost svih građana te da svaka aktivnost usmjerena na očuvanje prirode predstavlja ulaganje u buduće generacije. Mladim natjecateljima poželio je puno uspjeha u natjecanju i izrazio zadovoljstvo što kroz ovakve aktivnosti uče pravilno razvrstavati otpad i širiti ekološke vrijednosti u svojim sredinama. Na kraju je zahvalio učiteljima, nastavnicima, učenicima i djelatnicima Komunalno poduzeće Križevci d.o.o. na trudu i angažmanu u organizaciji događaja.

Nakon uvodnih obraćanja, prisutnima se obratila i članica Uprave Komunalno poduzeće Križevci d.o.o. Marija Vragović, naglasivši kako Okolišna olimpijada predstavlja vrijednosti koje poduzeće svakodnevno promiče kroz svoj rad.

Podršku sudionicima pružio je i direktor Komunalno poduzeće Križevci d.o.o. Domagoj Šturbek koji je istaknuo važnost razvoja svijesti o pravilnom gospodarenju otpadom. Mlade natjecatelje pozvao je da svojim primjerom pokažu kako se pravilno brine o okolišu i prenose stečeno znanje u svoje zajednice.

Cilj olimpijade bio je kroz igru, natjecanje i druženje potaknuti učenike na razmišljanje o važnosti zaštite okoliša, s posebnim naglaskom na održivo gospodarenje otpadom i očuvanje prirode. Sudionici su svoje znanje i spretnost pokazali kroz niz zanimljivih eko igara poput Kviza znanja, Odvezi otpad, Uhvati otpad, Eko košarke, Eko štafete i Eko tenisa. Svi učenici koji su sudjelovali na olimpijadi dobili su prigodne majice s logotipom Okolišnih igara.

Najuspješniji na ovogodišnjoj olimpijadi bili su učenici Osnovne škole Sidonije Rubido Erdody iz Gornje Rijeke koji su osvojili prvo mjesto. Drugo mjesto pripalo je učenicima Osnovne škole Ljudevita Modeca, dok su treće mjesto osvojili učenici Osnovne škole Kalnik.

Okolišna olimpijada još je jednom pokazala kako se edukacija o zaštiti okoliša može uspješno povezati sa zabavom, sportom i timskim duhom među mladima.