Večeras u Hrvatskom domu koncert “Križevački harmonikaški nokturno”

Glazbena škola Alberta Štrige Križevci poziva na koncert pod nazivom “Križevački harmonikaški nokturno”, koji će se održat večeras u Velikoj dvorani Hrvatskog doma u Križevcima s početkom u 19 sati. Ulazak na koncert je slobodan.

Na koncertu solista i združenog orkestra harmonikaša nastupit će učenici iz ukupno četiri glazbene škole: Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Sesvete; Umjetnička škola Franje Lučića, Velika Gorica; Glazbeni odjel OŠ Marije Jurić Zagorke, Vrbovec; Glazbena škola Alberta Štrige, Križevci.

