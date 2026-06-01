U srijedu maturalni koncert sopranistice Dunje Rebić

U Koncertnoj dvorani Glazbene škole Alberta Štrige Križevci u srijedu, 3. lipnja 2026. održat će se maturalni koncert mlade sopranistice Dunje Rebić. Učenica je četvrtog razreda srednje Glazbene škole Alberta Štrige u Križevcima, smjer solo pjevanje u klasi profesorice Ane Majdak Fak. Na programu će se naći djela sljedećih skladatelja: A. Caldara, F. Schubert, J. Massenet, D. Pejačević, B. Bjelinski, S. Rachmaninoff, A. Dvořák, L. van Beethoven, V. Bellini. Korepetitor je Božo Letunić, umj. sur. Ulazak na koncert je slobodan.

Rebić se pjevanjem bavi od 6. razreda osnovne škole. Svoje glazbeno obrazovanje započela je u drugom razredu osnovne škole također u Glazbenoj školi Alberta Štrige, smjer flauta. Osvojila je mnoge nagrade i priznanja na natjecanjima te sudjelovala na raznim manifestacijama. Usavršavala se i u radu s istaknutim profesorima i dirigentima: s maestrom Alessandrom Cadariom na seminaru International opera masterclass u Križevcima te profesoricom Olgom Šober na seminaru Operni studio Olga Šober u Grožnjanu.

U školskoj godini 2022./2023. osvojila je prvu regionalnu i drugu državnu nagradu na natjecanju u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga. U školskoj godini 2023./2024. osvojila je najviše nagrada na odsjeku solopjevanja u Glazbenoj školi Alberta Štrige, a to su: Nagrada Guvernera na Međunarodnom natjecanju mladih glazbenika Lions Grand Prix; prva nagrada, 3. mjesto na Međunarodnom natjecanju mladih pjevača „Stojan Stojanov Gančev”; prva nagrada i apsolutna pobjednica kategorije na Međunarodnom takmičenju mladih glazbenika Sirmium Fest, Sremska Mitrovica s osvojenih 100 bodova od svih članova žirija.

U školskoj godini 2024./2025. osvojila Nagradu Kontesa Nera na Međunarodnom natjecanju mladih glazbenika Lions Grand Prix. Na 63. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa 2025. godine osvojila je prvu nagradu, 1. mjesto, čime je postala državna prvakinja i dobitnica Oskara znanja. Osim nagrada i nastupa u organizaciji škole tu su i zapaženi nastupi poput suradnje s Gradskim tamburaškim orkestrom iz Križevaca na 45. Međunarodnom festivalu umjetničke tamburaške glazbe u Osijeku te gostovanje na Koncertu prijateljstva.

Kao gošća u više je navrata nastupila s Hrvatskim pjevačkim društvom „Kalnik”: na 160. obljetnici zborskog pjevanja u Križevcima (2024. godine), na koncertima s temom glazbenog filma Tko pjeva zlo ne misli (2023. i 2024. godine) i na koncertu povodom 5. obljetnice biskupskoga ređenja mons. Milana Stipića gdje je nastupila kao solistica uz HPD „Kalnik”, Akademski zbor „Ivan Goran Kovačić” i Ćirilo-Metodov kor zagrebačke konkatedrale (2025. godine). Nastupala je na koncertima na svečanim sjednicama povodom Dana Grada Križevaca i kulturnih udruga Križevaca (Ogranak Matice hrvatske Križevci, Udruga za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić”).