Klara Prosenečki osvojila prvu nagradu na međunarodnom natjecanju u Osijeku

Martin Topljak (Foto: K.P.)

Mlada križevačka sopranistica Klara Prosenečki ostvarila je izniman uspjeh na 14. Međunarodnom pjevačkom natjecanju “Lav Mirski” 2026., osvojivši 1. nagradu u svojoj kategoriji.

Natjecanje je održano od 7. do 11. svibnja u organizaciji Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku i Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, a tijekom nekoliko dana publika je imala priliku pratiti niz natjecateljskih nastupa, koncerata i majstorskih radionica posvećenih umjetnosti solo pjevanja.

Program se odvijao u prostorima Akademije za umjetnost i kulturu te osječkog HNK-a, a okupio je studente i mlade profesionalne pjevače iz brojnih europskih i azijskih zemalja, među kojima su Hrvatska, Slovenija, Crna Gora, Srbija, Njemačka, Mađarska, Ukrajina i Kina. Njihove izvedbe ocjenjivao je međunarodni stručni žiri sastavljen od uglednih umjetnika i vokalnih pedagoga.

U snažnoj međunarodnoj konkurenciji posebno se istaknula križevačka sopranistica Klara Prosenečki, koja je osvojila prvo mjesto s ukupno 94 boda u 3. kategoriji. Posebno je vrijedno istaknuti kako je bila i najmlađa natjecateljica u toj kategoriji, kao studentica prve godine.

Na natjecanju je nastupila uz klavirsku pratnju Ante Blaževića, a izvela je četiri skladbe – dvije talijanskog autora, jednu na francuskom jeziku te jednu hrvatsku skladbu. Njezin mentor bio je prof.art.dr.sc. Berislav Jerković, pod čijim je vodstvom ostvarila ovaj uspjeh.

