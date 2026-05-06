Klara Prosenečki nastupila na koncertu “Dorin posljednji dolazak” u Dvorcu Pejačević u Našicama

U prostoru Glazbenoga salona u Zavičajnom muzeju Našice (Dvorac Pejačević) održana je koncertna večer pod nazivom “Dorin posljednji dolazak”, posvećena uspomeni na Doru Pejačević i njezin doprinos hrvatskoj glazbenoj baštini, a u spomen godišnjice njene sahrane u Našicama. Organizatori događaja bili su Tamburaško društvo „Dora Pejačević“ Našice i Zavičajni muzej Našice.

U sklopu bogatog programa nastupila je i križevačka sopranistica Klara Prosenečki, koja je izvela skladbu Zapis na brezovoj kori, inspiriranu životom Dore Pejačević. „Iznimna mi je čast bila nastupati u dvorcu Pejačević, uz pratnju pijanistice Ane Šostar na Dorinom klaviru.” – poručila je Klara za naš Portal.

Uz Klaru Prosenečki, na koncertu su sudjelovali i brojni drugi izvođači, pijanisti Ana Šostar i Diego Ortiz, violinistica Ivana Novaković, klarinetisti Gabrijela Jakšetić i Ivan Krajačić te solist na braču Luka Nađ. Pjesmu Ante Gardaša “Zapis na brezovoj kori” recitirala je Stela Sokač. Uz skladbe Dore Pejačević, izvedene su i kompozicije drugih autora – J. E. Barat, C. Debbusy, D. Kopri, A. Marković, D. Ortiz, B. Vlahek. publika je s velikim zanimanjem pratila program i nagradila izvođače dugotrajnim pljeskom.