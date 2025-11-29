Novi spot Klare Prosenečki, žestok spoj industrial metala i opere

Uoči koncerta Tilla Lindemanna, frontmena industrial metal benda Rammstein, koji će se održati 10. prosinca 2025. u Areni Zagreb, križevačka glazbenica Klara Prosenečki snimila je svoj novi glazbeni projekt u kojem spaja operu s elementima industrial glazbe. Projekt slijedi njezine ranije obrade Rammsteinovih pjesama “Sonne” i “Ohne Dich”, koje su objavljene na Youtube kanalu. Klara je studentica prve godine Muzičke akademije u Osijeku, gdje studira klasičnu operu.

Izjavom za naš Portal, Klara je objasnila postupak snimanja spota za ovu pjesmu. Koncept snimanja spota osmislila sam sama. Spot je sniman u one-takeu, na napuštenom objektu koji je granatiran i raketiran tijekom Domovinskog rata – bivšem osječkom Prehrambeno-tehnološkom fakultetu, koji je 1980-ih slovio za jednu od najmodernijih obrazovnih ustanova u bivšoj državi.

Za audio produkciju zaslužan je Krunoslav Matus, križevački majstor zvuka te nekadašnji član legendarnog Crnog perja, a ranije i projekta Nino i Sandro Giovanni (s gitaristom Nenom Kosom Ferzzom), čiji je spot bio prikazan i u emisiji Metalmanija, Gordana Penave Pište. Kroz KumStudio, Matus je ostvario iznimno uspješne suradnje s brojnim glazbenicima.

