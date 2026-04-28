Križevačka sopranistica Klara Prosenečki sredinom svibnja nastupa u Rijeci

Križevčanka Klara Prosenečki, studentica 1. godine solo pjevanja na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku u klasi prof. art. dr. sc. Berislava Jerkovića, održat će koncert u organizaciji Zajednice Talijana Rijeka. Koncert će se održati 15. svibnja u 19 sati u dvorani Circolo (Palazzo Modello). Koncert se organizira povodom uspjeha na natjecanju Lions Grand Prix, gdje je prošle godine osvojila nagradu za najbolju interpretaciju talijanskog autora, kao i nagradu za izvedbu u koncertnoj dvorani.

Na programu su djela Zajca, Händela, Verdija, Cavallija, Hahna, Offenbacha, Schuberta i Obradorsa, a kao gošća nastupit će Ana Majdak Fak. Upravo tamo nastupali su brojni istaknuti glazbenici poput Stjepana Hausera, Ane Rucner i drugih, koji danas ostvaruju uspješne međunarodne karijere.

Klara je javnosti poznata i svojim obradama Rammsteina, čime stvara specifičan spoj industrial metala i opere. Važno je spomenuti i kako je ulaz na riječki operni koncert besplatan.