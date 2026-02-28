Klara Prosenečki i Patrik Lovrek objavili cover pjesme „Phantom of the Opera“

Jučer je u 14 sati objavljen novi metal-operni cover u izvedbi mlade križevačke glazbenice Klare Prosenečki. Nakon covera Rammsteinovih uspješnica ovaj put je na red došao mjuzikl Phantom of the Opera, koji izvodi s Patrikom Lovrekom, mladim Koprivničancem koji se široj javnosti predstavio nastupima u emisiji The Voice. Uz to, frontmen je grupe The Haze. Klara Prosenečki je studentica prve godine Muzičke akademije u Osijeku, gdje studira klasičnu operu.

Obrada mjuzikla Phantom of the opera u stilu Nightwisha odličan je prikaz prigorsko-podravskih vokalnih snaga, koje briljiraju i u symphonic metalu. Ova je suradnja okrunjena snimanjem spota na Kalniku.

Uživajte u novoj obradi – Youtube poveznica nalazi se u nastavku.