Kazališni debi Križevčanke Lane Tinodi u splitskom HNK

Dana 25. ožujka križevačka sopranistica Lana Tinodi ostvarila je svoj prvi kazališni nastup u ulozi Kraljice noći u operi Čarobna frula skladatelja Wolfganga Amadeusa Mozarta. Predstava je izvedena u produkciji Hrvatskog narodnog kazališta Split. Do angažmana je došlo nakon otprilike godinu dana usmjerenog rada na repertoaru koloraturnog soprana. U tom razdoblju, Lana bilježi i prve profesionalne pomake kroz sudjelovanja na natjecanjima, koncertima i drugim nastupima.

Uloga je izvedena u skraćenoj verziji opere, prilagođenoj izvođenju u prostoru kazališnog foyera, a ne na glavnoj pozornici. Takav format podrazumijeva manji, intimniji izvedbeni prostor, ali zadržava osnovne glazbene i dramske elemente djela.

Lana ističe kako joj je ovo iskustvo značajno kao prvo scensko pojavljivanje u opernoj produkciji te zahvaljuje ansamblu splitske opere na pruženoj prilici. Ovaj nastup ujedno vidi kao važan korak u daljnjem obrazovanju, s obzirom na planirani upis studija pjevanja na Muzičkoj akademiji.