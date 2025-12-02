Predstava “Ne daj se, Njofra!” – gostovanje najstarijeg kazališta slijepih na svijetu u Koprivnici

Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije poziva javnost na kazališnu predstavu “Ne daj se, Njofra!” u izvedbi Kazališta slijepih i slabovidnih Novi Život, najstarijeg kazališta slijepih na svijetu. Predstava će se održati u srijedu, 3. prosinca 2025. u 20:00 sati u Domu mladih Koprivnica na dan obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom.

Ulaz je besplatan, a tijekom događaja prikupljat će se donacije za donacijsku kampanju Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije za nabavu službenog vozila. Novo vozilo omogućit će bržu, sigurniju i kvalitetniju praktičnu i psihosocijalnu podršku članovima Udruge na području cijele županije.

Posebnost ove izvedbe jest i to što je predstava opremljena audio-deskripcijom, profesionalnim opisom vizualnih elemenata predstave koji se simultano prenosi osobama s oštećenjem vida. Audio-deskripcija nadomješta vizualne informacije objašnjavajući scenu, pokrete, geste, izraze lica i ambijent, kako bi sadržaj bio potpuno razumljiv i pristupačan.

Predstava se održava u sklopu projekta “Slike koje govore” uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Održavanje ovog događaja u Koprivnici podržavaju Komunalac d.o.o., Koprivničko-križevačka županija i Grad Koprivnica.

Podsjećamo: oko 85 % informacija koje primamo dolazi putem vida. Gubitak vida zato snažno utječe na kvalitetu života, samostalnost, sigurnost i socijalnu uključenost. Upravo zbog toga Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije kontinuirano radi na pružanju podrške i uklanjanju svih prepreka s kojima se njeni članovi svakodnevno susreću.

Podaci o predstavi “Ne daj se, Njofra!”

Tekst: Milan Grgić Režija: Željko Duvnjak Produkcija: Kazalište slijepih i slabovidnih Novi Život Glumačka postava:Vojin Perić, Igor Kučević, Ružica Domić Lalović, Dorotea Feketić.

Opis predstave:

“Ne daj se, Njofra!” razigrana je komedija koja nas uvodi u svakodnevni život jedne zagrebačke obitelji suočene s apsurdnim situacijama, predrasudama, nerazumijevanjem i humorom koji proizlazi iz sudara generacija. U dom obitelji ulazi novi član – zet Njofra, kojega je obitelj izbacila u trenutku dok mu je supruga u visokoj trudnoći. Njegov dolazak pokreće niz komičnih scena, nesporazuma, apsurdnih pravila i pokušaja kontrole, predvođenih dominantnim puncem Juricom. Predstava duhovito secira nepotizam, obiteljske odnose i društvene apsurde, ostavljajući publiku i nasmijanom i potaknutom na razmišljanje.

Kako kaže Vojin Perić: “Smijeh liječi od pritisaka i loših vijesti, a ova predstava donosi upravo to. Uživajte u voajerstvu jedne prosječne zagrebačke obitelji i prepustite se smijehu koji uljepšava svakodnevicu.”