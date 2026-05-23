Županija osigurala više od 112 tisuća eura za 59 programa i projekata udruga

Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić u ponedjeljak je u prostorijama Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Koprivnica uručio ugovore o dodjeli financijskih sredstava predstavnicima udruga iz područja Domovinskog rata, odgoja, obrazovanja i organiziranog provođenja slobodnih aktivnosti te zdravstva i brige o osobama s invaliditetom. Ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi 112.450 eura, a sredstva su osigurana za provedbu 59 programa i projekata koje provodi ukupno 49 korisnika.

Prigodnim riječima okupljenima se obratio župan Golubić koji je zahvalio predstavnicima udruga na predanom radu i doprinosu razvoju zajednice, naglasivši važnost njihove uloge u društvenom životu županije.

„Aktivnosti koje provodite obogaćuju društveni život naše županije i podižu kvalitetu života građana. Hvala vam na vremenu, trudu, entuzijazmu i volonterskom angažmanu koji ulažete u svoj rad. Koprivničko-križevačka županija želi biti pouzdan partner i podrška udrugama, a dodijeljena sredstva pomoć su u realizaciji vaših programa i projekata. Ulaganje u udruge znači ulaganje u kvalitetniju, humaniju i povezaniju zajednicu“, poručio je župan Golubić.

U ime predstavnika udruga okupljenima se obratio predsjednik udruge Prvi hrvatski redarstvenik Koprivničko-križevačke županije Robert Vulić te istaknuo: „Županija zaista brine o udrugama i civilnom društvu, što se vidi kroz dugogodišnju suradnju i poticanje volontiranja te uključivanje braniteljskih udruga u programe, posebno u obrazovanju i zdravstvu. Važno je da svi šaljemo prijedloge za poboljšanja sustava i da se programi kvalitetno ocjenjuju, a naš je fokus na očuvanju sjećanja na Domovinski rat te pomoć braniteljskim obiteljima. Cilj je stalno unaprjeđenje sustava u korist udruga.“

Za programe i projekte udruga iz područja Domovinskog rata osigurano je 34.900 eura za 14 programa koje provodi 14 prijavitelja. Udrugama iz područja odgoja, obrazovanja i organiziranog provođenja slobodnih aktivnosti dodijeljeno je 25.850 eura za 28 programa, dok je za udruge iz područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom osigurano 51.700 eura za provedbu 17 programa.

Dodajmo kako je uručenju ugovora prisustvovala i pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar sa suradnicima.