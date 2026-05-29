Dramska družina „Kolibrići” izvela predstavu „Kod kuće je najgore”

Dramska družina „Kolibrići” sredinom svibnja je prikazala duhovitu predstavu „Kod kuće je najgore” u multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice „Franjo Marković” Križevci. Predstava je nastala prema istoimenoj zbirci priča Ephraima Kishona, u sklopu knjižničnog programa „Od knjige do predstave – lektira u knjižnici”, kojeg podržava Ministarstvo kulture i medija RH.

Ovim programom Kolibrići i Gradska knjižnica „Franjo Marković” kroz kazališnu predstavu približavaju lektirna djela učenicima osnovnih i srednjih škola, potiče se čitanje te razvija kazališna kultura. Družina djeluje u gradskoj knjižnici od 2017. godine i broji danas 18 članova.

Mladi izvođači ove predstave: Fran Knežević, Matej Mateković, Ivana Stručić, Ema Marinković, Mea Maslić, Ana Poljak, Dario Dubravec, Magda Vanesa Vrhovrc, Petra Knežević, Mihael Simunović, Jakov Šafar, Kristina Petrač. Dramatizacija priča – Tea Sekelj i Tin Jembrek, rasvjeta – Lovro Janeš, obrada teksta i glazbe – Sanja Marković, koordinacija programa – Marina Vidović Krušić.

– Predstavu su posjetili učenici i učiteljice iz OŠ „Ljudevita Modeca” koji su već godinama naša cijenjena publika. Zahvaljujemo publici na posjetu i podršci, a mi u družini nastavljsmo s pripremama naše nove predstave „Životinjsko carstvo u stihu i igri” kojom ćemo završiti prvo polugodište sezone 2025./2026., istaknula je voditeljica dramske družine Sanja Marković.