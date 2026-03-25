Pučko otvoreno učilište u Križevcima organiziralo predstavu povodom Dana Grada Križevaca

Povodom Dana grada Križevaca u nešto ranijem terminu, Pučko otvoreno učilište Križevci poklonilo je sugrađankama i sugrađanima predstavu “Tri sestre na Instagramu”, nastalu u produkciji Kazališne družine Tragači.

Ova interpretacija Čehovljeva klasika premješta protagonistice (Iva Šimić Šakoronja, Jelena Hadži-Manev, Nadia Cvitanović / Petra Kurtela) iz ruske provincije u današnju digitalnu svakodnevnicu. Besciljno skrolanje, raspršena pažnja, nedovršene radnje, čežnje i maštanja o „boljem životu negdje daleko“ postaju podloga stvarnosti. Umjesto Moskve, društvene mreže predstavljaju utopiju za kojom sestre žude. Pored brojnih sugrađana, uime Grada Križevaca, predstavi je prisustvovao Sandro Novosel, pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam.