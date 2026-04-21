[FOTO] Otvorena izložba radova polaznika likovne škole POU Križevci

Jučer je u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković” Križevci otvorena izložba radova polaznika likovne škole Pučkog otvorenog učilišta Križevci. Uvodne riječi na otvorenju izložbe brojnim posjetiteljima uputili su ravnateljica POU Križevci, profesorica Željka Šunjić, profesor Zoran Homen te pročelnik Sandro Novosel ispred Grada Križevaca.

Izložene slike rezultat su predanog rada polaznika koji su gotovo pet mjeseci marljivo stvarali i usavršavali svoje vještine pod vodstvom prof. Zorana Homena. “Zahvaljujemo svima koji su svojim dolaskom uveličali otvorenje te prepoznali i podržali njihov trud i kreativnost.” – poručuju iz POU Križevci.

Posebnu zahvalu za suradnju uputili su i ravnateljici Gradske knjižnice “Franjo Marković” Križevci Marini Vidović Krušić, pročelniku Sandru Novoselu na službenom otvorenju izložbe te profesoru Zoranu Homenu na još jednoj uspješno provedenoj likovnoj školi.

Izložba ostaje otvorena do 11. svibnja i može se razgledati tijekom radnog vremena knjižnice.