Večeras u Galeriji K2 otvorenje izložbe Zorana Kakše

U Galeriji K2 u Križevcima u petak, 15. svibnja 2026. u 19:00 sati, otvara se samostalna izložba umjetnika Zorana Kakše pod nazivom “The Returning Tale”. Izložba ostaje otvorena za posjetitelje do 29. svibnja 2026. Izložba poziva posjetitelje na promišljanje odnosa između osobnog i kolektivnog iskustva, prošlosti i sadašnjosti, kroz materijal koji nosi tragove svakodnevice i vremena.

Ciklus “The Returning Tale” nastaje na mjestu učenja i pamćenja; na istrošenim naslonima školskih stolaca. Ti odbačeni objekti postaju nositelji urbanih prizora, medijskih slika i osobnih sjećanja, zaustavljenih u vremenu i lišenih ljudske prisutnosti. Kombinacijom slikarskih i grafičkih tehnika autor gradi nemirnu, treperavu vizualnost u kojoj se etički komentar, melankolija i intimna memorija neprestano preklapaju, vraćajući gledatelja u prostor kolektivnog i osobnog iskustva.