Otvorenje retrospektivne izložbe križevačke slikarice Katice Augustinović

U Likovnoj galeriji Gradskog muzeja Križevci otvara se 29. travnja 2026. u 19.00 sati izložba „Retrospektiva“ Katice Augustinović. Ovo je njena četvrta samostalna izložba u Križevcima, pored desetak drugih, te sudjelovanja na skupnim izložbama u sjevernoj Hrvatskoj i Betini na otoku Murteru.



Ovom prilikom Katica Augustinović predstavit će se s 37 slika nastalih u različitim razdobljima njenog likovnog rada od 2005. do danas, te u različitim tehnikama. Njen se rad kreće od ranijih, za nju prepoznatljivih akvarela, pa do posljednjeg ciklusa „Plava paleta“, koji je nastao kao posljedica njenog istraživanja apstrahiranja sadržaja i promocije čiste likovnosti. O izložbi i likovnom radu slikarice govorit će autor izložbe, povjesničar umjetnosti dr. sc. Zdenko Balog.



Izložba ostaje otvorena do 18. svibnja kada se obilježava Međunarodni dana muzeja i može se razgledati od ponedjeljka do petka od 10 – 13 i 18 – 20 sati i subotom od 10 – 12 sati.



Izložba je financirana sredstvima Koprivničko-križevačke županije i Grada Križevaca.