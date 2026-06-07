[FOTO] U Kozmološkom centru održano otvorenje izložbe Emilije Novosel

Jučer je u Kozmološkom centru održano otvorenje izložbe “Varijacije”, mlade križevačke autorice Emilije Novosel. Izložba je dio programa 58. Križevačkog velikog spravišča, u organizaciji Udruge P.O.I.N.T., također je i dio Godišnjeg programa rada Udruge koji podržava Grad Križevci.

Posjetiteljima su se uvodno obratili Martin Topljak, izvršni direktor Udruge P.O.I.N.T. koji je svima zahvalio na dolasku te istaknuo kako je želja Udruge ukazati na potencijal mladih domaćih autora te im dati priliku da izlažu u specifičnom prostoru križevačke zvjezdarnice. Ivan Sukalić, član P.O.I.N.T.-a koji se u sklopu dosadašnjih izložbi našao u ulozi kustosa zahvalio je autorici na suradnji i prisutnima približio temu izložbe. Emilija Novosel istaknula je zadovoljstvo te zahvalila organizatorima, dok je objasnila kako je ova izložba dio njenog diplomskog rada, tema je bilikum koji je jedan od najsnažnijih simbola Spravišča – što je itekako prikladno ovih dana.

Nakon razgledavanja izložbe, posjetitelji su imali priliku razgledati prostor zvjezdarnice i razgovarati s predstavnicima Udruge. Izložba Varijacije dio je šireg istraživanja u okviru diplomskog rada, koje kroz medij crteža i njegovu reprodukciju promišlja odnos između tradicije, forme i suvremenog vizualnog jezika. Razgledavanje je moguće do 3. srpnja radnim danom od 9 do 15 sati te srijedom u popodnevnom terminu od 14 do 20 sati.