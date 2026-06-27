Nedjelja u atriju Likovne galerije

U nedjelju, 28. lipnja 2026. g. održat će se u Križevcima u atriju Likovne galerije, na Trg Antuna Nemčića, s početkom u 20:00 sati svečani program povodom međunarodne fotografske izložbe



ZERO SENSE: F



Izložba predstavlja radove korejskih i domaćih fotografkinja koje kroz medij fotografije istražuju granice percepcije, osjećanja i reprezentacije u suvremenom svijetu obilježenom preobiljem vizualnih informacija. Polazeći od pet značenjskih slojeva slova F – Female, F-stop, Frame, Feel i Failure – autorice oblikuju snažan umjetnički odgovor na izazove vremena u kojem je sve teže razlučiti stvarno od konstruiranog te sačuvati autentičnost osobnog iskustva.



Izložba se održava u organizaciji Hrvatske Orff Schulwerk udruge i Udruge fotografkinja iz Koreje, a otvorena je od 25. do 30. lipnja u atriju Likovne galerije radnim danom od 10:00 do 14:00, subotom od 10:00 do 12:00 sati te u nedjelju od 20:00 sati kada će se održati i svečani program.



U svečanom programu sudjelovat će ansambl blokflauta Flauto Dolce Consort, koji će izvesti izbor skladbi srednjovjekovnih plesova.



Gradski muzej Križevci poziva Vas na zajedničko sudjelovanje u ovom susretu suvremene fotografije i glazbene baštine.

