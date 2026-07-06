U utorak otvorenje izložbe Ivana Kolara

U Likovnoj galeriji Gradskog muzeja Križevci otvara se 7. srpnja 2026. u 20.00 sati izložba „Mala retrospektiva“ Slavonca s križevačkom adresom Ivana Kolara. Ivan Kolar više je puta skupno i samostalno izlagao u Križevcima i širom Hrvatske, a nedugo je imao retrospektivu u Ernestinovu.



Ovom prilikom Ivo Kolar predstaviti će se s četrdeset sedam slika nastalih u različitim razdobljima njegovog likovnog rada. Usprkos šarenilu vladajućih trendova i mode, Ivo Kolar ostaje vjeran svojoj realističkoj maniri i zavičajnoj tematici. Minuciozni realizam kojim bilježi detalje daje slikama, pored likovne i kulturološku dimenziju. O izložbi i likovnom radu slikara govorit će autor izložbe, povjesničar umjetnosti Zdenko Balog.



Izložba je sufinancirana sredstvima Koprivničko – križevačke županije i Grada Križevaca.



Ostaje otvorena do 31. kolovoza 2026. g., a moći će se razgledati radnim danom od 10:00 do 13:00 te subotom od 10:00 do 12:00 sati.

